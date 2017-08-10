Три миллиона долларов украли у казахстанского экс-министра - СМИ

В Алматы злоумышленники украли три миллиона долларов и 50 тысяч евро, а также наручные часы стоимостью в 50 миллионов тенге, которые принадлежали казахстанскому экс-министру, сообщает КТК.
По данным телеканала, деньги были украдены у Темирхана Досмухамбетова, который ранее занимал должность министра туризма и спорта РК. Полицейские уже занялись расследованием и установили виновного. Согласно полицейским сводкам, поздней ночью к воротам особняка, где якобы проживает Досмухамбетов, подъехала Daewoo Nexia. Как выяснили следователи, из машины вышли несколько человек, которые спустя несколько минут вынесли из дома и увезли деньги и часы.
"Неустановленные лица, осознавая, что совершают преступление против собственности, незаконно проникли в жилое помещение, сломали металлический сейф, расположенный внутри гардеробной комнаты, оттуда вытащили денежные средства, принадлежащие Досмухамбетову Темирхану Мынайдаровичу, что является особо крупным размером, тем самым причинили последнему значительный имущественный вред", - говорится в постановлении из материалов уголовного дела.
Полицейские уже задержали одного из подозреваемых. Им оказался 37-летний житель Алматинской области. Однако его адвокат считает: нет доказательств того, что именно он украл миллионы иностранных дензнаков.
"Следствие не объясняет, каким образом они именно подозревают его. В деле нет ни единого показания свидетелей, которые бы сказали, что данный человек был, находился в том месте. В деле нет ничего такого. Ни видеозаписи. В постановлении квалификации следователь должен четко записать, в чем заключается его подозрение", - рассказал защитник Алимжан Оралбай. Он хочет, чтобы пострадавшая сторона рассказала и доказала, что в доме действительно хранились миллионы долларов и десятки тысяч евро.
В доме 37-летнего подозреваемого уже провели обыск. Однако ни долларов, ни евро и часы класса "люкс" у него не нашлось.
Сам бывший министр Досмухамбетов, который по материалам дела значится владельцем этих денег, давать комментарии на камеру отказался. Но в телефонной беседе он сообщил, что произошла ошибка. По словам экс-министра, дом, откуда вынесли три миллиона долларов, вовсе не его. В коттедже якобы проживает брат, а доллары - это выручка за его проданную базу в Боровом.
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