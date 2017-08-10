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Три миллиона долларов украли у казахстанского экс-министра - СМИ

Просмотров:388 Опубликовано: Сегодня, 07:54
Три миллиона долларов украли у казахстанского экс-министра - СМИ
Фото с сайта ktk.kz
В Алматы злоумышленники украли три миллиона долларов и 50 тысяч евро, а также наручные часы стоимостью в 50 миллионов тенге, которые принадлежали казахстанскому экс-министру, сообщает КТК.

По данным телеканала, деньги были украдены у Темирхана Досмухамбетова, который ранее занимал должность министра туризма и спорта РК. Полицейские уже занялись расследованием и установили виновного. Согласно полицейским сводкам, поздней ночью к воротам особняка, где якобы проживает Досмухамбетов, подъехала Daewoo Nexia. Как выяснили следователи, из машины вышли несколько человек, которые спустя несколько минут вынесли из дома и увезли деньги и часы.

"Неустановленные лица, осознавая, что совершают преступление против собственности, незаконно проникли в жилое помещение, сломали металлический сейф, расположенный внутри гардеробной комнаты, оттуда вытащили денежные средства, принадлежащие Досмухамбетову Темирхану Мынайдаровичу, что является особо крупным размером, тем самым причинили последнему значительный имущественный вред", - говорится в постановлении из материалов уголовного дела.

Полицейские уже задержали одного из подозреваемых. Им оказался 37-летний житель Алматинской области. Однако его адвокат считает: нет доказательств того, что именно он украл миллионы иностранных дензнаков.

"Следствие не объясняет, каким образом они именно подозревают его. В деле нет ни единого показания свидетелей, которые бы сказали, что данный человек был, находился в том месте. В деле нет ничего такого. Ни видеозаписи. В постановлении квалификации следователь должен четко записать, в чем заключается его подозрение", - рассказал защитник Алимжан Оралбай. Он хочет, чтобы пострадавшая сторона рассказала и доказала, что в доме действительно хранились миллионы долларов и десятки тысяч евро.

В доме 37-летнего подозреваемого уже провели обыск. Однако ни долларов, ни евро и часы класса "люкс" у него не нашлось.

Сам бывший министр Досмухамбетов, который по материалам дела значится владельцем этих денег, давать комментарии на камеру отказался. Но в телефонной беседе он сообщил, что произошла ошибка. По словам экс-министра, дом, откуда вынесли три миллиона долларов, вовсе не его. В коттедже якобы проживает брат, а доллары - это выручка за его проданную базу в Боровом.

Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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mer (Посетители) Сегодня, 10:02
Как пришло,так и ушло.
 
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tom2005 (Посетители) Сегодня, 09:35
Надо над ним поставить вопрос, откуда у него столько денег! Пусть обоснует!
На гос службе запрещено заниматься коммерческой деятельностью!!!

Делайте добро и оно вам обязательно вернется!!!
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 09:21
О сейчас ему сделают предложение от которого он не сможет отказаться.Потеряет немного в деньгах,но дела не будет.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • arelav_74
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 08:37
По словам экс-министра, дом, откуда вынесли три миллиона долларов, вовсе не его. В коттедже якобы проживает брат, а доллары - это выручка за его проданную базу в Боровом.

Ну конечно это не его. Был бы полным идиотом, если бы признался...


"Все, что нажитое непоситьным трудом"...

Предлагаю чуваков на Нексии отпустить и завести дело на экс-министра...
 
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  • tom2005
 pic (Посетители) Сегодня, 08:20
Вопрос. Откуда у чиновника с небольшой зарплатой такое бабло. Экспраприация не законно нажитого. Часы 50 лямов ааааабалдеееееть.
 
 

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