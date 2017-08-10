Главная авиакомпания Саудовской Аравии запретила пассажирам шорты и обтягивающую одежду

Авиакомпания Saudia ввела дресс-код для пассажиров, в соответствии с которым мужчинам запрещено подниматься на борт в шортах, а женщинам в обтягивающей или прозрачной одежде. Правила опубликованы на сайте авиакомпании.



На время перелёта путешественникам придется "одеваться так, чтобы не оскорбить соседей и персонал".



Среди пунктов, по которым поведение пассажира считается "оскорбительным", указано, что женщины также не могут обнажать руки и ноги. Кроме того, пассажиры не могут ходить босиком.



В свою очередь глава департамента туризма Саудовской Аравии Али Гамди заявил, что подобные правила являются нормальными и в той или иной степени применяются авиакомпаниями по всему миру.



Saudia — флагманский перевозчик Саудовской Аравии, где большинство населения принадлежит к консервативным течениям ислама.



Представители авиакомпании подчёркивают, что оставляют за собой право не брать на борт пассажира, нарушившего дресс-код.



Власти Саудовской Аравии недавно заявили, что собираются развивать пляжный туризм, чтобы составить конкуренцию своим соседям – Египту и ОАЭ. В особой туристической зоне на западном побережье Аравийского полуострова в отличие от остальной территории Саудовского королевства не будет действовать запрет на употребление алкоголя, будет отсутствовать жёсткий дресс-код, а женщинам разрешат водить автомобили.