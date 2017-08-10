«Лада» в формате .pdf
 
Четверг, 10 Августа
+33...+31
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 332.39 KZT
  • €1 = 390.53 KZT
  • 1 RUB = 5.54 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Главная авиакомпания Саудовской Аравии запретила пассажирам шорты и обтягивающую одежду

Просмотров:219 Опубликовано: Сегодня, 08:30
Главная авиакомпания Саудовской Аравии запретила пассажирам шорты и обтягивающую одежду
Фото из открытых источников
Авиакомпания Saudia ввела дресс-код для пассажиров, в соответствии с которым мужчинам запрещено подниматься на борт в шортах, а женщинам в обтягивающей или прозрачной одежде. Правила опубликованы на сайте авиакомпании.

На время перелёта путешественникам придется "одеваться так, чтобы не оскорбить соседей и персонал".

Среди пунктов, по которым поведение пассажира считается "оскорбительным", указано, что женщины также не могут обнажать руки и ноги. Кроме того, пассажиры не могут ходить босиком.

В свою очередь глава департамента туризма Саудовской Аравии Али Гамди заявил, что подобные правила являются нормальными и в той или иной степени применяются авиакомпаниями по всему миру.

Saudia — флагманский перевозчик Саудовской Аравии, где большинство населения принадлежит к консервативным течениям ислама.

Представители авиакомпании подчёркивают, что оставляют за собой право не брать на борт пассажира, нарушившего дресс-код.

Власти Саудовской Аравии недавно заявили, что собираются развивать пляжный туризм, чтобы составить конкуренцию своим соседям – Египту и ОАЭ. В особой туристической зоне на западном побережье Аравийского полуострова в отличие от остальной территории Саудовского королевства не будет действовать запрет на употребление алкоголя, будет отсутствовать жёсткий дресс-код, а женщинам разрешат водить автомобили.
Источник: informburo.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Sazan (Посетители) Сегодня, 09:58
В особой туристической зоне на западном побережье Аравийского полуострова в отличие от остальной территории Саудовского королевства не будет действовать запрет на употребление алкоголя, будет отсутствовать жёсткий дресс-код, а женщинам разрешат водить автомобили.

Когда весь такой праведный, но проклятые дьявольские деньги нравятся больше.

Святоши мля huh
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика