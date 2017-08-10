Опубликован список обладателей образовательных грантов РК в 2017 году, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство образования и науки.
Посмотреть список можно на сайте Национального центра тестирования
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Возможны проблемы с доступом из-за высокой нагрузки на сервер.
Для ознакомления с итогами конкурса по присуждению грантов необходимо ввести свой ИИН и ИКТ.
Полный список будет опубликован в газетах "Егемен Казахстан" и "Казахстанская правда" 14 августа.
По данным Национального центра тестирования, в этом году количество образовательных грантов на высшее образование увеличено до 37 932.
Из них 35 082 грантов для приема на 1 курс (по очной форме обучения – 34 782, по заочной – 300 грантов), 2 850 мест - на подготовительные отделения вузов.
С учетом указанных приоритетов, 13 670 грантов предусмотрены на технические и технологические специальности, 8 235 грантов - на педагогические, 2 682 грантов - на сельскохозяйственные и ветеринарныеспециальности, 3150 грантов – на медицинские специальности и т.д.
Расширен перечень вузов, допущенных к размещению госзаказа.
Напомним, по итогам ЕНТ этого года средний балл по пяти предметам по Казахстану составил 80,5 (из 140 возможных). В прошлом году данный показатель был 81. Преодолели пороговый уровень в 50 баллов 74 517 человек. Не преодолели пороговый уровень 14 066 человек.