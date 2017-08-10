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Китай приступил к созданию квантового интернета

Просмотров:93 Опубликовано: Сегодня, 15:56
Китай приступил к созданию квантового интернета
Иллюстративное фото с сайта unsplash.com
Китайские специалисты первыми в мире смогли осуществить успешную и безопасную передачу данных при помощи квантового шифрования со спутника на Землю, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Как сообщил непосредственный участник и разработчик проекта спутника член Китайской академии наук Пань Цзяньвэй, сигнал со спутника "Мо-Цзы" был направлен на наблюдательную станцию Синлун в горах Яньшань провинции Хэбэй и на станцию Наньшань близ Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Расстояние связи между спутником и наземной станцией варьировалось от 645 до 1200 километров, а скорость передачи на 20 порядков больше, чем если бы передача на таком же расстоянии осуществлялась посредством оптоволоконного кабеля, отметил ученый.

По его словам, когда спутник пролетает над территорией Китая, появляется 10-минутное окно для эксперимента, и за это время можно сгенерировать и передать на наземную станцию 300 килобит зашифрованной информации.

В частности, он отметил, что в будущем это позволит сделать возможным абсолютно безопасные (непрослушиваемые) телефонные звонки, осуществлять абсолютно надежную передачу банковских данных.

По его словам, это достижение поможет китайским ученым создать так называемую "невзламываемую" коммуникационную сеть, которая обеспечит полную конфиденциальность при передаче данных и будет устойчива к любым кибератакам. Пань Цзяньвэй заявил, что Китай может создать такую сеть уже к 2030 году.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 16:27
FBI,
Угу. Только вот шифровальщик Wanna Cry так и не декодировали. А ждать декодера лет 300 (примерно столько требуется времени для расшифровки) никто не станет. Протухнет утеряная инфа к тому времени crazy
 
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Thornhill (Посетители) Сегодня, 16:23
FBI,
Не всё так просто! Почитай про фотоны, их нельзя перехватить, они меняют структуру в этом случае и данные из них не получишь.
 
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FBI (Посетители) Сегодня, 16:12
Лапша какая то , всё что сделано или придумано человеком , зашифровано и т.п .... точно так же оно и расшифровывается .... вопрос только во времени и знаниях ....
 
 

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