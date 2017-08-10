Турция готова инвестировать в развитие маршрута Актау – Баку

Турция готова увеличить инвестиции в Казахстан на $8 млрд. Об этом заявил министр экономики этой страны Нихат Зейбекджи, передает корреспондент LS.
На сегодня, по словам министра, бизнесмены этой страны вкладывают в Казахстан $2 млрд.
"Это очень мало. Например, турецкие инвестиции можно повысить до $4, 6 или даже до $10 млрд. Много турецкой продукции производится на территории других стран и потом вывозится на экспорт", - сказал Зейбекджи.
Он подчеркнул, что две страны взаимодополняют друг друга по логистике, и эту сферу необходимо развивать.
"И если говорить конкретно, то сообщение между Актау и Баку должно быть налажено как морским путем, так и автотранспортным. Нам необходима комбинированная логистика, и Турция готова инвестировать, чтобы эти маршруты начали работать. Если мы будем вместе работать над этим, то сможем реализовать наш потенциал", - считает министр экономики.
Он подчеркнул, что сегодня между двумя странами стало возможным перевозить товары автотранспортом за 6-7 дней, оба государства позиционируют себя как транспортные хабы.
"Сегодня торговые объемы стран реализуются по большей части на природных ресурсах. Нам нужно сделать так, чтобы мы могли сотрудничать и в других отраслях. К примеру, Казахстан и Турция могут инвестировать совместно в экономики третьих стран, а не только в свои. Кроме того, $5 млрд товарооборота – это цель, которую поставили перед нами главы государств Турции и Казахстана. Это хороший посыл для предпринимателей", - добавил Зейбекджи.
Министр напомнил, что страны в 1992 году подписали соглашение, на основании которого сейчас и ведется взаимная торговля. Он предлагает обновить этот документ, в частности, обозначить в нем приоритетные области и рамки для свободной торговли.
"У нас есть безвизовый режим, это хорошо. Но мне кажется, что и для рабочей силы нужно сделать безвизовый режим, чтобы наши трудовые ресурсы смогли свободно действовать на территории двух стран", - предложил глава ведомства.
Он также проинформировал, что 9-10 сентября ожидается визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Казахстан.
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