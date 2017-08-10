Нацбюро: Сообщник Аблязова добровольно вернулся в Казахстан

В Казахстан 24 июля из Будапешта добровольно прибыл Ержан Кадесов - один из подозреваемых по уголовному делу о хищениях денежных средств АО "БТА Банк", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального бюро по противодействию коррупции.
Сообщается, что он занимал должность заместителя начальника Управления по проблемным кредитам. В 2009 году Кадесову предъявлено заочное обвинение, в последующем он был объявлен в международный розыск.
В феврале 2016 года Кадесов установлен в Будапеште, где в отношении него венгерскими правоохранительными органами применен экстрадиционный арест. В июле он заявил о добровольном возвращении в Казахстан.
"В настоящее время с Кадесовым проведены все необходимые следственные действия. Он полностью признает свою вину, дает подробные показания как об обстоятельствах хищения и отмывания Аблязовым денежных средств БТА, так и организации вывоза из Казахстана сотрудников банка и подконтрольных компаний в целях недопущения дачи показаний против него", - заявили в пресс-службе Нацбюро.
"Полученные от Кадесова показания не просто подтверждают пояснения других бывших сообщников Аблязова, но и дополняют их деталями незаконного вывоза всего топ-менеджмента банка из Казахстана через Бишкек в Россию, Украину и другие страны", - добавили в ведомстве.
9 августа с учетом активного сотрудничества с органом следствием и оказываемого содействия в получении дополнительных доказательств, по ходатайству подозреваемого Кадесова и его адвоката ранее избранная мера пресечения в виде ареста изменена на залог. Досудебное расследование в отношении него продолжается.
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