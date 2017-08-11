Ученые доказали, что пиво помогает мыслить быстро и креативно

Австрийские исследователи заявили, что небольшое количество пива в равной степени положительно влияет на креативное мышление представителей обоих полов. Результаты исследования были опубликованы в журнале Consciousness and Cognition.



Как пишет New York Times со ссылкой на ученых, "легкое опьянение" помогло выпившим пиво расслабиться и очистить свой разум от ненужных переживаний. Это увеличило возможности по решению проблем на целых 20 процентов.



Ученые выяснили, что умеренное потребление пива положительно влияет на креативность, улучшая ее. В эксперименте ученых из Грацского университета имени Карла и Франца, что расположен в Австрии, приняли участие 70 добровольцев в возрасте от 19 до 32 лет. Испытуемых разделили на две группы и дали им выпить по пинте пива - безалкогольного и крепостью в 5,2 градуса. После этого им показали документальный фильм о Южной Африке, а затем провели серию тестов. Им нужно было найти общее в группе слов. Те, кто немного пьян, показывали лучшие результаты, а те, кто попробовал безалкогольного, не показали никаких улучшений.



При этом ученые предупреждают, что если выпить больше пинты, то результаты будут намного хуже. Они поясняют, что алкоголь расслабляет и снижает внимание, поэтому у тех, кто выпил, получалось лучше решать творческие задачи.