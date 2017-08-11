Алматинка приютила у себя дома хирурга из Актобе, оказавшегося в бомжатнике

От 70-летнего хирурга из Актобе отказались жена и сыновья, отправили его в Алматы, где он попал в центр социальной адаптации лиц без определённого места жительства. Услышав о судьбе врача, жительница Алматы приютила на время его в своём доме, пишет "Караван"
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Жумабек Дуйсембаев больше 35 лет проработал хирургом в Актобе, но родная семья отказалась от мужчины.
"В 2011 году вышел на пенсию, жили в моей двухкомнатной квартире в Актобе вместе с детьми. Однажды жена мне заявила, что как бывшему врачу мне должны дать квартиру. Для этого мы должны развестись и переписать квартиру на её брата. После того как документы были подписаны, меня выгнали из дома. Идти мне было некуда, я ночевал под окнами своего дома. Потом жена мне купила билет в Алматы, сказала, что якобы моя сестрёнка хочет меня видеть, и обманным путём отправила в чужой город", – рассказал свою историю аксакал.
В бомжатнике пенсионер оказался после того, как его избили и отобрали все деньги.
"Соцработники пытались связаться с моей бывшей женой, но она наотрез отказалась с ними о чём-либо говорить. Нашли и моих сыновей, но они нотариально отказались от меня", – рассказал Жумабек Дуйсембаев.
Услышав историю пожилого врача, врач-косметолог Халида Иманджанова предложила аксакалу пожить у неё, пока его оформляют в дом престарелых. Она призналась, что потеряла покой, узнав о преданном родными старике.
Уже две недели пенсионер Жумабек Дуйсембаев живёт в уютном доме и начинает верить, что существуют ещё добрые люди.