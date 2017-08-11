Резня в Таразе. Разыскивается высокопоставленный сотрудник ДВД за ранения коллег

Высокопоставленные полицейские устроили поножовщину в Таразе, передает корреспондент Tengrinews.kz. Информацию об этом подтвердили в Министерстве внутренних дел Казахстана.
"10 августа текущего года в ночное время после совместного распития спиртных напитков между бывшим сотрудником полиции Жетписпаевым М.Ж., начальниками Управлений ДВД Жамбылской области Умбеталиевым М.И. и Бектургановым Е.О. на почве неприязненных отношений произошел конфликт, перешедший в драку. В результате Умбеталиев нанес проникающие ножевые ранения Жетписбаеву М. и колото-резаные раны Бектурганову Е.", - сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.
По данному факту начато досудебное расследование по статьям 24 части 3 и 99 части 2 УК РК "Покушение на убийство".
"Дело расследуется созданной межведомственной следственно-оперативной группой прокуратуры Жамбылской области и ДСБ МВД Республики Казахстан. В настоящее время принимаются меры к задержанию Умбеталиева М.И. Бектурганов Е.О. водворен в ИВС", - сообщил Садубаев.
В МВД заявили, что проводится служебное расследование и решается вопрос о привлечении к ответственности руководства ДВД Жамбылской области.
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