В МОН РК прокомментировали итоги распределения грантов

Министерство образования и науки дало дополнительные разъяснения по вопросам присуждения грантов этого года, передает Tengrinews.kz. На вопросы ответила директор департамента высшего и после высшего образования МОН РК Гульзат Кобенова.



"Понятно, что каждый родитель и абитуриент надеется на получение образовательного гранта. В этом году министерство добилось увеличения количества грантов на бакалавриат на 6 тысяч. Однако, при выборе необходимо учитывать, что на разные специальности выделено различное количество грантов. В итоге по каждой специальности установился разный уровень баллов, необходимых для получения образовательного гранта. Эта ситуация не нова. Так было и в прошлом, и в позапрошлом годах. Поэтому, ежегодно количество грантов по специальностям определяется до проведения ЕНТ, для того, чтобы абитуриент видел, какой будет уровень конкуренции на ту, или иную специальность", - сообщила Кобенова.



Она обратила внимание, что выбор специальностей является выбором абитуриентов и их родителей. Часто выбираются популярные юридические и экономические специальности, на которые выделяется мало грантов и большой конкурс. К тому же надо учитывать, что абитуриенты выбирают определенные вузы. Поэтому, баллы ЕНТ для получения грантов по разным специальностям и по вузам часто сильно разнятся.



Дополнительно родителям надо учитывать наличие сельских квот, а также квот, выделяемых другим льготным категориям поступающих в вузы. Но и это стандартная ситуация, повторяющаяся из года в год. Поэтому, часто эти категории лиц получают гранты несмотря на значительно меньший балл по ЕНТ.



"Обладатели знака "Алтын белгі" по действующему закону являются льготной категорией. Министерство внесло законопроект, который приравнивает их баллы ЕНТ ко всем другим. Но он еще не принят. Скорее всего, он будет принят осенью и в следующем году у обладателей знака "Алтын белгі" преимуществ не будет", - отметила Гульзат Кобенова.



Отметим, Национальный центр тестирования сегодня откроет общественную приемную, где будет готов принять каждого родителя по разъяснению результатов ЕНТ. Уже действует горячая линия по телефонам +7 (7172) 69-50-76 и 69-52-61 в Астане.



"По абитуриентам, которые получили особо высокие баллы, Министерство будет ходатайствовать перед вузами о выделении грантов вузов. Дополнительно, в этом году Министерство добило возможности выделения грантов акимами областей на текущий год. Ни один абитуриент без внимания не останется", - подчеркнула она.



Напомним, 10 августа был опубликован список обладателей образовательных грантов в 2017 году.