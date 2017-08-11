«Лада» в формате .pdf
 
Пятница, 11 Августа
+28...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 332.69 KZT
  • €1 = 389.58 KZT
  • 1 RUB = 5.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Российский врач вживил под кожу шесть чипов, упрощающих жизнь

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:41
Российский врач вживил под кожу шесть чипов, упрощающих жизнь
Фото: © Fotolia / pix4U
Работающий в одном из роддомов Новосибирска акушер-гинеколог Александр Волчек имплантировал себе под кожу шесть чипов, с помощью которых движением руки открывает двери на работе и дома, хранит пароли, визитную карточку. А теперь он мечтает об имплантированном криптоносителе и глюкометре, передает РИА Новости.

"Первый чип я поставил 8 августа 2014 года. Он не позволяет менять свой код и является эквивалентом карты контроля доступа от одного из сибирских горнолыжных курортов. Чуть позже я зарегистрировал его в системе контроля доступа организации, в которой работаю", — рассказал Волчек, отметив, что первые образцы приемлемого размера стали использоваться в ветеринарии еще в середине 2000-х годов.

Врач пояснил, что впервые прочитал о таких имплантах в статье псевдорелигиозных противников чипирования, тогда же заинтересовался этим и выяснил, что чипы приемлемых для имплантации человеку размеров уже производят в США, а более дешевые — в Китае. После этого он начал экспериментировать.

Российский врач вживил под кожу шесть чипов, упрощающих жизнь

Фото: news.ngs.ru


Сейчас в теле врача установлено шесть чипов. Некоторые из них – полные аналоги домофонных ключей, которыми он открывает двери и турникет на работе, остальные работают на другой частоте и способны хранить от 800 байт до 1 килобайта информации. В один из них записана визитная карточка, другие же позволяют разблокировать компьютер, хранить пароли и так далее.

Волчек рассказал, что стандартный размер чипа — 2х12 миллиметров, а минимальный — 1,5х8. Конструкция, содержащая ферритовый сердечник с обмоткой и очень маленькую микросхему, "упакована" в маленькую трубочку из биологически инертного стекла. Под кожу они вводятся большим шприцем с толстой иглой (инжектором). При желании их легко можно извлечь.

"Это действительно очень удобно. При правильной установке импланты не ощущаются. Через несколько дней появляются автоматические движения — приложить руку к считывателю двери или палец к считывателю турникета", — сказал Волчек, отметив, что его коллег и друзей это уже не удивляет, но интерес вызывает. В тематической группе в Facebook уже около ста его единомышленников и разработчиков новых функций для подобных имплантов.

Российский врач вживил под кожу шесть чипов, упрощающих жизнь

Фото: news.ngs.ru


"Я не только пользователь, но и разработчик. Сейчас несколькими командами в мире, в том числе и нами, активно разрабатывается имплант, который будет содержать микропроцессор с функциями шифрования и может быть использован для электронной подписи, оплаты в бесконтактных терминалах, оплаты общественного транспорта. Отдельная проблема — неотчуждаемый имплантированный криптоноситель. Но это будущее", — размышляет Волчек.

Он отметил, что вершиной технологии будет медицинское применение подобных чипов и победой, например, можно будет считать создание имплантируемого глюкометра для измерения уровня сахара в крови, тем более что необходимая техническая база для этого уже есть.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика