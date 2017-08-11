Российский врач вживил под кожу шесть чипов, упрощающих жизнь

Фото: news.ngs.ru

Фото: news.ngs.ru

Работающий в одном из роддомов Новосибирска акушер-гинеколог Александр Волчек имплантировал себе под кожу шесть чипов, с помощью которых движением руки открывает двери на работе и дома, хранит пароли, визитную карточку. А теперь он мечтает об имплантированном криптоносителе и глюкометре, передает РИА Новости."Первый чип я поставил 8 августа 2014 года. Он не позволяет менять свой код и является эквивалентом карты контроля доступа от одного из сибирских горнолыжных курортов. Чуть позже я зарегистрировал его в системе контроля доступа организации, в которой работаю", — рассказал Волчек, отметив, что первые образцы приемлемого размера стали использоваться в ветеринарии еще в середине 2000-х годов.Врач пояснил, что впервые прочитал о таких имплантах в статье псевдорелигиозных противников чипирования, тогда же заинтересовался этим и выяснил, что чипы приемлемых для имплантации человеку размеров уже производят в США, а более дешевые — в Китае. После этого он начал экспериментировать.Сейчас в теле врача установлено шесть чипов. Некоторые из них – полные аналоги домофонных ключей, которыми он открывает двери и турникет на работе, остальные работают на другой частоте и способны хранить от 800 байт до 1 килобайта информации. В один из них записана визитная карточка, другие же позволяют разблокировать компьютер, хранить пароли и так далее.Волчек рассказал, что стандартный размер чипа — 2х12 миллиметров, а минимальный — 1,5х8. Конструкция, содержащая ферритовый сердечник с обмоткой и очень маленькую микросхему, "упакована" в маленькую трубочку из биологически инертного стекла. Под кожу они вводятся большим шприцем с толстой иглой (инжектором). При желании их легко можно извлечь."Это действительно очень удобно. При правильной установке импланты не ощущаются. Через несколько дней появляются автоматические движения — приложить руку к считывателю двери или палец к считывателю турникета", — сказал Волчек, отметив, что его коллег и друзей это уже не удивляет, но интерес вызывает. В тематической группе в Facebook уже около ста его единомышленников и разработчиков новых функций для подобных имплантов."Я не только пользователь, но и разработчик. Сейчас несколькими командами в мире, в том числе и нами, активно разрабатывается имплант, который будет содержать микропроцессор с функциями шифрования и может быть использован для электронной подписи, оплаты в бесконтактных терминалах, оплаты общественного транспорта. Отдельная проблема — неотчуждаемый имплантированный криптоноситель. Но это будущее", — размышляет Волчек.Он отметил, что вершиной технологии будет медицинское применение подобных чипов и победой, например, можно будет считать создание имплантируемого глюкометра для измерения уровня сахара в крови, тем более что необходимая техническая база для этого уже есть.