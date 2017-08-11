"Запретить справки". Работодатели смогут получить доступ к данным сотрудников

Казахстанские работодатели смогут получать персональную информацию о своих сотрудниках через портал eGov, сообщил председатель правления госкорпорации "Правительство для граждан" Аблайхан Оспанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Когда человек приходит к нам во фронт-офис, там с него адресную справку не требуют. Потому что все сведения мы получаем сразу через систему. Мы хотим в будущем запретить требовать сведения и сейчас работаем в рамках цифрового Казахстана, чтобы дать возможность получения справок третьим лицам", - сказал Аблайхан Оспанов.
Он рассказал, как именно эта услуга будет реализовываться.
"Например, я работодатель и требую у вас адресную справку. Я смогу ее запрашивать сам на портале, вам придет sms-подтверждение и согласие на запрос. Вы подтверждаете либо с ЭЦП, либо через sms, и работодателю открываются ваши персональные данные", - добавил он.
"В следующем году в первом квартале думаем уже запустить. Здесь больше технические моменты. (...) Это будет любая информация. В том числе и справка о судимости. Чтобы от вас никто не требовал, с вашего разрешения он может получить из базы", - отметил Аблайхан Оспанов.
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