Резня в Таразе с участием начальников управлений ДВД. Появились новые подробности

В прокуратуре Жамбылской области рассказали подробности поножовщины с участием начальников управлений регионального ДВД в Таразе, передает корреспондент Tengrinews.kz."10 августа 2017 года примерно 05.30 утра в городскую больницу № 1 с ножевым ранением в области грудной клетки слева поступил начальник отделения ЦОН Байзакского района Жетписбаев Марсель Жетписбаевич 1972 года рождения, который госпитализирован с диагнозом "торакоабдоминальное колотое ранение слева с диафрагмой и левой доли печени". Предварительно установлено, что ножевое ранение Жетписбаеву нанес начальник Управления по противодействию экстремизму (УПЭ) ДВД по Жамбылской области Умбеталиев М. возле ресторана "Арай-Плаза", расположенного на пересечении улиц Рыскулова и Толе би города Тараз", - сказал Майлыбаев.По его информации, также ножевое ранение (колото-резаная рана правого бедра и левого предплечья) нанесено начальнику Управления криминальной полиции (УКП) ДВД по Жамбылской области Бектурганову Е., который обратился за медицинской помощью в ЦРБ Жамбылского района. Мужчина от госпитализации отказался."Весь процесс инцидента заснят на камеру видеонаблюдения ресторана "Арай-Плаза". Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований УВД города Тараз за №173110031003266 по статье 106 части 1 УК РК "Нанесение тяжких телесных повреждений". В последующем прокуратурой области уголовное дело переквалифицировано на статью 24 части 3 - статью 99 части 2 пункта 1 УК РК "Покушение на убийство двух и более лиц". По данному уголовному делу создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством спецпрокурора прокуратуры Жамбылской области, в состав которой включены сотрудники Департамента собственной безопасности МВД РК. В настоящее время проводятся следственные действия с участниками уголовного процесса, по результатам которых будет принято решение о водворении виновных лиц в ИВС. Местонахождение подозреваемого лица Умбеталиева М. не установлено, принимаются меры по его задержанию", - заключили в прокуратуре.Ранее в МВД РК сообщали, что поножовщина с участием полицейских произошла после совместного распития спиртных напитков на почве неприязненных отношений.