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Появилось видео поножовщины в Таразе с участием начальников управлений ДВД

Просмотров:228 Опубликовано: Сегодня, 16:38
Появилось видео поножовщины в Таразе с участием начальников управлений ДВД
Кадр из видео
В Сети появилось видео поножовщины в Таразе с участием начальников управлений ДВД Жамбылcкой области, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Ранее исполняющий обязанности прокурора Жамбылской области Айдос Майлыбаев сообщил, что драка была снята на камеру видеонаблюдения ресторана "Арай-Плаза". Кроме этого, глава регионального надзорного органа рассказал новые подробности поножовщины.

В МВД РК сообщали, что поножовщина с участием высокопоставленных полицейских произошла после совместного распития спиртных напитков на почве неприязненных отношений.

Драка произошла 10 августа. Примерно 05.30 утра в городскую больницу № 1 с ножевым ранением в области грудной клетки слева поступил начальник отделения ЦОН Байзакского района 45-летний Марсель Жетписбаев. Следствием предварительно установлено, что ножевое ранение Жетписбаеву якобы нанес начальник Управления по противодействию экстремизму (УПЭ) ДВД по Жамбылской области Умбеталиев М. возле ресторана "Арай-Плаза". Также ножевое ранение (колото-резаная рана правого бедра и левого предплечья) нанесено начальнику Управления криминальной полиции (УКП) ДВД по Жамбылской области Бектурганову Е., который обратился за медицинской помощью в ЦРБ Жамбылского района. Мужчина от госпитализации отказался.

По факту поножовщины проводится досудебное расследование по статье 24 части 3, статье 99 части 2 пункта 1 УК РК "Покушение на убийство двух и более лиц". По данному уголовному делу создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством спецпрокурора прокуратуры Жамбылской области, в состав которой включены сотрудники Департамента собственной безопасности МВД РК.

Правоохранительные органы разыскивают Умбеталиева М. Его местонахождение пока не установлено.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ậбыρвалг (Посетители) Сегодня, 17:12
И вот такие вот люди работают в органах
 
 

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