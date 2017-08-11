Париж во дворе. Житель Астаны сдает в аренду "Эйфелеву башню"

Житель столичного микрорайона "Уркер" Джамбул Таженов установил на своем придомовом участке копию Эйфелевой башни, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как рассказал Джамбул Таженов, идея создания копии Эйфелевой башни появилась после того, как к нему обратились с предложением арендовать часть его участка для установки базовой станции сотовой связи.
"Я предложил им построить башню самому, чтобы не уродовать свой участок какой-то железкой. Потом я долго думал, что именно построить. Незадолго до этого я, как раз, побывал во Франции. И у меня на рабочем столе был макет Эйфелевой башни. Я взял его в руки, посмотрел и подумал: "А почему бы и нет?" - вспоминает он.
По словам Джамбула Таженова, башню он строил полтора месяца.
"Я позвал братишку, Руслан его зовут. Он мне помогал. Мы управились с ним где то за полтора месяца. Сначала первые четыре стороны вот так поднял - собрал на земле и соединил как короб, а потом эти внутренние части уже как плетенка пошла", - говорит он.
Как вспоминает Джамбул Таженов, подъемный кран при строительстве он использовал только для установки вершины башни. Он заверил, что конструкция весьма устойчивая.
"Вся конструкция сначала только на саморезах держалась. Потом я уже пригласил сварщика, и он все стыки приварил. Уже на готовую конструкцию он пришел и все это сделал. Стоит башня очень прочно. В силу своей конструкции она не оказывает ветру большого сопротивления и поэтому качается максимум на десять сантиметров в самый сильный ветер", - говорит он.
Как отмечает молодой человек, самой трудной частью оказалось даже не строительство башни, а ее покраска.
"В этом году я ее покрасил в бронзовый цвет. Честно говоря, мне кажется, что строить было легче, чем красить. Приходилось одевать страховочные пояса и красить каждую плашку кисточкой со всех сторон", - рассказывает Джамбул Таженов.
Ночью конструкция освещается огнями.
На вопрос о том, были ли у него проблемы с регистрацией такой конструкции, автор ответил утвердительно.
"У нас были проблемы. И до сих пор есть с узаконением этой башни. Горархитектура не знает, к чему это отнести, это же, говорит, не архитектурное сооружение. Мне интересно, а что это тогда?" - сетует он.
У самого подножия башни парень решил запечатлеть отпечатки ладоней своей семьи.
"Я хотел хоть какой то след, хотя бы у себя дома оставить. Для потомков или для гостей. Здесь у меня отпечатки ладони всей моей семьи: отец, мама, я и две сестренки", - объяснил он.
Как рассказал Джамбул Таженов, в планах у него строительство копии столичной пирамиды. Также он хочет создать казахскую юрту в своем оригинальном исполнении.
"Не хочется что-то банальное строить. Кругом ведь столько возможностей, которые можно реализовать", - считает он.
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