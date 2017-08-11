Количество убийств беременных женщин выросло в пять раз - Генпрокуратура РК

За последние пять лет в 5 раз возросло количество убийств беременных женщин. Статистику озвучили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК, передает Tengrinews.kz.
С 1997 года количество регистрируемых убийств сократилось в 3 раза. Однако число квалифицирующих составов данных преступлений увеличилось. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Казахстана Ерлик Кененбаев, выступая на круглом столе, по вопросам профилактики преступлений, связанных с посягательствами на жизнь человека.
По данным Генпрокуратуры, за последние пять лет в 5 раз возросло количество жертв - беременных женщин. За два года в два раза – убийств, совершенных способом, опасным для жизни многих людей. Вдвое выросло количество убийц, ранее совершавших уголовные правонарушения. Каждое второе убийство совершено в состоянии алкогольного опьянения. Каждый третий убийца - алкоголик.
Наибольшее количество убийств совершено в Костанайской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях.
На круглом столе обсудили динамику изменений показателей убийств, отметив, что эти исследования помогут оценить масштабы и выработать эффективные формы и методы противодействия преступности, связанной с посягательствами на жизнь человека, в том числе в отдельных регионах.
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