Проверку видеоролика с засыпающим судьей проводят в Алматы

В Алматинском городском суде идет служебная проверка после опубликованного в Интернете видео, запечатлевшего служителя Фемиды, который, по утверждению авторов ролика, засыпает прямо во время заседания. Видео размещено в группе "IT правосудие KZ" в Facebook, передает Today.kz.
"Типичное правосудие в Казахстане. Судья Алмалинского районного суда Алматы Нариман Бегалиев спит на процессе. Служителю Фемиды не до уголовного дела: он то и дело откровенно скучает, зевает и впадает в спячку (Здесь и далее стилистика и орфография авторов сохранены - Прим. автора)", - такой комментарий сопровождает пост.
Видео активно просматривают и комментируют пользователи, отреагировали на ролик и в горсуде Алматы.
"Факт, опубликованный в Facebook, а именно: в IT правосудие KZ проверяется с изучением протокола судебного заседания. О результатах будет сообщено дополнительно", - сообщила в комментариях под постом пресс-служба городского суда.
Сотрудники суда отметили, что ранее на судью никаких жалоб не поступало. По их мнению, это старое видео. Однако, если выяснится, что мужчина действительно спал во время процесса, то в отношении него будут приняты меры. Увольнение исключают, возможен выговор.