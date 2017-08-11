Проверку видеоролика с засыпающим судьей проводят в Алматы

В Алматинском городском суде идет служебная проверка после опубликованного в Интернете видео, запечатлевшего служителя Фемиды, который, по утверждению авторов ролика, засыпает прямо во время заседания. Видео размещено в группе "IT правосудие KZ" в Facebook, передает Today.kz."Типичное правосудие в Казахстане. Судья Алмалинского районного суда Алматы Нариман Бегалиев спит на процессе. Служителю Фемиды не до уголовного дела: он то и дело откровенно скучает, зевает и впадает в спячку (Здесь и далее стилистика и орфография авторов сохранены - Прим. автора)", - такой комментарий сопровождает пост.Видео активно просматривают и комментируют пользователи, отреагировали на ролик и в горсуде Алматы."Факт, опубликованный в Facebook, а именно: в IT правосудие KZ проверяется с изучением протокола судебного заседания. О результатах будет сообщено дополнительно", - сообщила в комментариях под постом пресс-служба городского суда.Сотрудники суда отметили, что ранее на судью никаких жалоб не поступало. По их мнению, это старое видео. Однако, если выяснится, что мужчина действительно спал во время процесса, то в отношении него будут приняты меры. Увольнение исключают, возможен выговор.