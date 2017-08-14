Президент WBC призвал Альвареса "зарыть топор войны" перед боем с Головкиным, сообщает спортивный портал Vesti.kz. Мексиканец отказался драться за пояс WBC из-за конфликта с организацией.
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил надежду, что конфликт между WBC и бывшим чемпионом организации в среднем весе мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом будет исчерпан в ближайшее время.
"Канело" 16 сентября в Лас-Вегасе предстоит провести бой с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным. Однако мексиканец заявил, что не собирается претендовать на титул WBC, а будет драться только за пояса WBA и IBF.
"Канело" не выходил на связь. Он, должно быть, занят более важными делами, готовится к поединку, тому самому, который и породил конфликт между нами. WBC не имеет ничего против "Канело" - только забота, доброжелательность и дружба. Я уверен, что это недоразумение будет выяснено со временем. Наш нынешний чемпион в среднем весе - Геннадий Головкин, и он будет гордо защищать пояс WBC 16 сентября на T-Mobile Arena в бою против Сауля Альвареса", - цитирует Сулеймана BoxingScene.com.
Трения между "Канело" и WBC начались год назад, когда организация обязала мексиканца провести защиту титула в бою с Головкиным. Альварес запросил больше времени для принятия решения, так как был втянут в судебные тяжбы, но WBC назначил дату для промоутерских торгов. В итоге "Канело" освободил пояс, который перешел к Головкину. По словам "Канело", после этого WBC сделал заявления, намекающие на то, что он оставил титул, испугавшись боя с Головкиным.
На этом фоне "Канело" также отказался от "праздничного" пояса, который WBC создал специально для его поединка против соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего, который прошел 6 мая в Лас-Вегасе и завершился победой Альвареса.
Между тем появилась версия, почему "Канело" отказался претендовать на титул WBC в бою с Головкиным. Кроме того, именитый американский тренер мексиканского происхождения Роберт Гарсия раскритиковал Альвареса за отказ драться за этот пояс, отметив, что им хотят владеть все мексиканцы.
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