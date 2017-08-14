Родных найденной в Астане девочки начали разыскивать по Казахстану, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.В ДВД Астаны сообщили, что информация о найденной в столице девочки направлена в региональные отделы полиции республики. Таким образом столичные полицейские надеются найти родных и близких малышки, которая была найдена на улице в Астане ночью 10 августа этого года. Фото пресс-службы ДВД Астаны.Тем временем полицейскими Астаны продолжаются розыскные мероприятия по установлению родных маленькой девочки, которая называет себя Миланой. По состоянию на утро 14 августа поиски успехом не увенчались. Жители Астаны, которые узнали бы ребенка, не обращались в полицию.Напомним, что девочка была найдена столичными полицейскими 10 августа около часа ночи при патрулировании района кольцевой по проспекту Кабанбай батыра. Возраст малышки примерно три-четыре года, рост 115-120 сантиметров, волосы светлые, короткие, глаза карие. Девочка была одета: куртка из красной плащевки, жилетка белого цвета, футболка белого цвета, брюки розового цвета, на ногах мокасины розового цвета.