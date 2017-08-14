Газ вновь подорожал в некоторых областях Казахстана

В Казахстане второй раз за год выросла стоимость газа для потребителей. Об этом рассказали в Комитете по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК в ответ на официальный запрос Today.kz.



Впервые в 2017 году цены на газ увеличились в январе. Тогда связано это было с увеличением предельной цены оптовой реализации СНГ (сжиженного нефтяного газа) на внутреннем рынке, на розничную реализацию товарного газа - повышением отпускной цены, а также тарифа на транспортировку газа по распределительным трубопроводам. Однако через полгода АО "КазТрансГаз Аймак" вновь оповестило Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК о повышении цен розничной реализации товарного газа с 1 августа.



"В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Закона РК "О газе и газоснабжении" Министерством энергетики РК предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке устанавливаются ежегодно 1 июля отдельно для каждой области, города республиканского значения, столицы с учетом экономических и социальных условий газоснабжения регионов Казахстана. Приказом министра энергетики от 5 мая 2017 года №164 утверждены предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке", - сообщил, отвечая на запрос, заместитель председателя антимонопольного комитета Асан Дарбаев.



Он отметил, что в обращении компания представила обосновывающие материалы. Основной причиной изменения тарифа является повышение предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке, увеличение затрат компаний, связанных с реализацией голубого топлива: рост цен на сырье, материалы, энергию и увеличение стоимости услуг сторонних организаций.



"В связи с чем в соответствии с правилами ценообразования на общественно значимых рынках, утвержденными приказом министра национальной экономики от 1 февраля 2017 года №36, по итогам рассмотрения данного уведомления в конечной цене на услуги по розничной реализации товарного газа для потребителей учтена только предельная цена оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке. Необходимо отметить, что Министерство энергетики РК обеспечивает реализацию государственной политики в сфере газа и газоснабжения, организует ведение баланса производства, реализации и потребления товарного и сжиженного нефтяного газа, а также разрабатывает и утверждает порядок составления плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок страны", - пояснили в комитете.



Уже в сентябре жители Костанайской, Жамбылской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Южно-Казахстанской областей и Алматы получат квитанции с новыми тарифами на розничную реализацию товарного газа. В Комитете заверили, что такая надбавка составит всего лишь долю процента и не повлияет на конечную цену газа. Однако увеличение цены на оптовую реализацию повысит стоимость природного газа примерно на три тенге за кубометр.



- Жамбылская область - 23 358,29 тенге за тысячу кубов для потребителей - физических лиц;



- Западно-Казахстанская область - 15 479,41 тенге за тысячу кубов для потребителей - физических лиц;



- Кызылординская область - 17 784,74 тенге за тысячу кубов для потребителей - физических лиц;



- Алматинская область - 32 546,07 тенге за тысячу кубов для потребителей - физических лиц;



- Мангыстауская область - 9 200,51 тенге за тысячу кубов для потребителей - физических лиц;



- Актюбинская область - 8 274,89 тенге за тысячу кубов для потребителей - физических лиц;



- Костанайская область - 21 881,32 тенге за тысячу кубов для потребителей - физических лиц;



- Атырауская область - 7 154,27 тенге за тысячу кубов для потребителей - физических лиц;



- Алматы - 31 024,86 тенге за тысячу кубов для потребителей - физических лиц;



- Восточно-Казахстанская область - 10 020,00 тенге за тысячу кубов для потребителей - физических лиц.



Напомним, 1 января в Казахстане была утверждена предельная цена на сжиженный нефтяной газ.



"Приказом Министерства энергетики РК от 12 декабря 2016 года № 527 утверждена предельная цена оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан на период с 1 января по 31 марта 2017 года в размере 28 тысяч тенге за тонну", - добавили в Министерстве энергетики РК.