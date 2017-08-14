Жена устроившего резню полицейского рассказала его версию событий

Напомним, что между между бывшим сотрудником полиции Жетписбаевым и начальниками управлений ДВД Жамбылской области Умбеталиевым и Бектургановым произошел конфликт, закончившийся дракой с поножовщиной. Газете "Время"
через источник в жамбылской полиции удалось выяснить подробности инцидента.
Вечером 9 августа несколько полицейских офицеров с женами отдыхали в одном из ресторанов Тараза - отмечали чье-то семейное торжество, пишет газета.
Среди приглашенных были все перечисленные персоны: начальник управления по противодействию экстремизму (УПЭ) ДВД подполковник Мурат Умбеталиев, начальник управления криминальной полиции ДВД полковник Ерлан Бектурганов и бывший сотрудник облуправления по борьбе с наркобизнесом Марсель Жетписбаев (уволился из органов полиции в середине 2000-х), ныне занимающий пост начальника Байзакского ЦОН.
Примерно в полночь гости тоя стали расходиться. Бектурганов и Жетписбаев развезли по домам своих жен и поехали к Умбеталиеву, снимающему квартиру в микрорайоне неподалеку от бизнес-центра "Арай-Плаза".
Вызвали его на улицу. А дальше произошло нечто невообразимое. Видеокамеры заведения запечатлели, как оба гостя набрасываются на начальника УПЭ, тот обороняется - и вдруг достает из кармана нож и наносит удары своим противникам. После этого Бектурганов с Жетписбаевым садятся в машину и уезжают. Удаляется и Умбеталиев.
"Раненого Марселя Жетписбаева доставили к нам в третьем часу с диагнозом “торакоабдоминальное колотое ранение слева с диафрагмой и левой долей печени”, и мы его сразу взяли на операцию. Сейчас его состояние тяжелое, но стабильное", - сообщил "Времени" и. о. главного врача городской больницы № 1 Ербол Ордабеков.
Полиция и прокуратура сейчас вовсю работают по этому делу, разыскивают исчезнувшего Мурата Умбеталиева, разосланы ориентировки.
"Моим приказом создана межведомственная следственно-оперативная группа, которую возглавил наш спецпрокурор Руслан Бердибеков. Туда вошли прибывшие из Астаны сотрудники МВД. Версий причин произошедшей ссоры и драки у нас пока нет, но очевидно, что ее зачинщиком является Ерлан Бектурганов, который сейчас допрашивается. Ранения у него неглубокие, и, скорее всего, он будет водворен в ИВС", - сообщил изданию и. о. прокурора Жамбылской области Айдос Майлыбаев.
В МВД же заявили, что проводится служебное расследование и решается вопрос о привлечении к ответственности руководства ДВД Жамбылской области.
На связь с редакцией также вышла супруга Умбеталиева Гульнара Екейбаева и сообщила версию криминального события со слов ее мужа:
"По словам Мурата, в ресторане он не пил. А Бектурганов и Жетписбаев прилично выпили. Они стали оскорблять его, сыпать обидными фразами. В этой ситуации он не пожелал оставаться с ними за одним столом и ушел домой, этому есть свидетели.
В третьем часу ночи Мурату позвонил один из этих двоих и продолжил его унижать, оскорблял его "по матушке" и провоцировал: дескать, если ты мужик, то выйди к нам! Он и вышел.
Зная, что их двое и кто-то из них боксер, на всякий случай захватил с собой нож. Иначе, говорит Мурат, "они бы меня запинали до смерти". Они первыми набросились на него. Обороняясь, он нанес им ножевые ранения".
По словам Гульнары, ее муж знает, что он в розыске и что ему грозит арест.
"Но он придет сдаваться с адвокатом и будет требовать переквалификации уголовной статьи с "покушение на убийство" на "превышение пределов необходимой обороны", - сообщила она.
Как мы сообщали ранее, между бывшим сотрудником полиции Жетписпаевым, начальниками управлений ДВД Жамбылской области Умбеталиевым и Бектургановым произошел конфликт, закончившийся дракой с поножовщиной.
Позже выяснилось, что одним из участников драки был начальник отделения ЦОН Байзакского района.