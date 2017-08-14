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Жена устроившего резню полицейского рассказала его версию событий

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:12
Жена устроившего резню полицейского рассказала его версию событий
Кадр из видео
Напомним, что между между бывшим сотрудником полиции Жетписбаевым и начальниками управлений ДВД Жамбылской области Умбеталиевым и Бектургановым произошел конфликт, закончившийся дракой с поножовщиной. Газете "Время" через источник в жамбылской полиции удалось выяснить подробности инцидента.

Вечером 9 августа несколько полицейских офицеров с женами отдыхали в одном из ресторанов Тараза - отмечали чье-то семейное торжество, пишет газета.

Среди приглашенных были все перечисленные персоны: начальник управления по противодействию экстремизму (УПЭ) ДВД подполковник Мурат Умбеталиев, начальник управления криминальной полиции ДВД полковник Ерлан Бектурганов и бывший сотрудник облуправления по борьбе с наркобизнесом Марсель Жетписбаев (уволился из органов полиции в середине 2000-х), ныне занимающий пост начальника Байзакского ЦОН.

Примерно в полночь гости тоя стали расходиться. Бектурганов и Жетписбаев развезли по домам своих жен и поехали к Умбеталиеву, снимающему квартиру в микрорайоне неподалеку от бизнес-центра "Арай-Плаза".

Вызвали его на улицу. А дальше произошло нечто невообразимое. Видеокамеры заведения запечатлели, как оба гостя набрасываются на начальника УПЭ, тот обороняется - и вдруг достает из кармана нож и наносит удары своим противникам. После этого Бектурганов с Жетписбаевым садятся в машину и уезжают. Удаляется и Умбеталиев.

"Раненого Марселя Жетписбаева доставили к нам в третьем часу с диагнозом “торакоабдоминальное колотое ранение слева с диафрагмой и левой долей печени”, и мы его сразу взяли на операцию. Сейчас его состояние тяжелое, но стабильное", - сообщил "Времени" и. о. главного врача городской больницы № 1 Ербол Ордабеков.

Полиция и прокуратура сейчас вовсю работают по этому делу, разыскивают исчезнувшего Мурата Умбеталиева, разосланы ориентировки.

"Моим приказом создана межведомственная следственно-оперативная группа, которую возглавил наш спецпрокурор Руслан Бердибеков. Туда вошли прибывшие из Астаны сотрудники МВД. Версий причин произошедшей ссоры и драки у нас пока нет, но очевидно, что ее зачинщиком является Ерлан Бектурганов, который сейчас допрашивается. Ранения у него неглубокие, и, скорее всего, он будет водворен в ИВС", - сообщил изданию и. о. прокурора Жамбылской области Айдос Майлыбаев.

В МВД же заявили, что проводится служебное расследование и решается вопрос о привлечении к ответственности руководства ДВД Жамбылской области.

На связь с редакцией также вышла супруга Умбеталиева Гульнара Екейбаева и сообщила версию криминального события со слов ее мужа:

"По словам Мурата, в ресторане он не пил. А Бектурганов и Жетписбаев прилично выпили. Они стали оскорблять его, сыпать обидными фразами. В этой ситуации он не пожелал оставаться с ними за одним столом и ушел домой, этому есть свидетели.

В третьем часу ночи Мурату позвонил один из этих двоих и продолжил его унижать, оскорблял его "по матушке" и провоцировал: дескать, если ты мужик, то выйди к нам! Он и вышел.

Зная, что их двое и кто-то из них боксер, на всякий случай захватил с собой нож. Иначе, говорит Мурат, "они бы меня запинали до смерти". Они первыми набросились на него. Обороняясь, он нанес им ножевые ранения".

По словам Гульнары, ее муж знает, что он в розыске и что ему грозит арест.

"Но он придет сдаваться с адвокатом и будет требовать переквалификации уголовной статьи с "покушение на убийство" на "превышение пределов необходимой обороны", - сообщила она.

Как мы сообщали ранее, между бывшим сотрудником полиции Жетписпаевым, начальниками управлений ДВД Жамбылской области Умбеталиевым и Бектургановым произошел конфликт, закончившийся дракой с поножовщиной.

Позже выяснилось, что одним из участников драки был начальник отделения ЦОН Байзакского района.
Источник: Nur.kz
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