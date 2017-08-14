"Трагедию не нужно делать". Не получившим гранты посоветовали лучше готовиться

Представители Министерства образования и науки прокомментировали ситуацию с распределением образовательных грантов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В ходе брифинга в СЦК представители МОН РК напомнили, что в ведомстве работают над тем, что в следующем году гранты будут распределялись только по баллам ЕНТ, сельским квотам, детям-сиротам, инвалидам и другим льготным категориям без фактора "Алтын белгі".



В ходе брифинга журналисты поинтересовались у представителей МОН, в связи с предстоящими новшествами будет ли у школьников стимул добиваться знака "Алтын белгі".



"Вот если у тебя золотая медаль. Это твоя почетная награда - повесишь на стену, получишь поздравления, букет цветов и до свидания. А дальше ты должен сдавать экзамен вместе, как и остальной народ. Поскольку сейчас еще идет переходный период. Сейчас все медалисты не остались за бортом, правительство пошло навстречу, выдало дополнительные места, бюджет пошел на то, чтобы страсти народа были удовлетворены", - пояснил в ходе брифинга президент Ассоциации высших учебных заведений Рахман Алшанов.



Как отметили в МОН РК, согласно действующему закону обладатели знаков "Алтын белгі" должны быть обеспечены грантами с сохранением преимущественного права.



"Готовьтесь получше. Есть платные отделения, на следующий год поступите, есть колледжи. Жизнь же на этом не кончается, поэтому трагедию не нужно делать. Не надо родителям сегодня брать своих детей за шиворот и говорить, что "ты не поступил, ты виноват". Мне кажется, такие вещи допускать не нужно", - призвал Алшанов родителей, чьи дети не смогли в этом году получить образовательный грант.



Как отметила директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Гульзат Кобенова, в ближайшем будущем все обладатели знака "Алтын белгі" будут сдавать ЕНТ на общих основаниях.



"Преимущественное право будет только в случае равенства баллов, когда в конкурсе будет один ребенок обладатель знака "Алтын белгі", дугой ребенок без "Алтын белгі". Тогда может быть преимущественное право за "Алтын белгі"", - отметила Гульзат Кобенова.



Отметим, сегодня директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК на брифинге в СЦК сообщила, что республиканская комиссия по распределению государственных образовательных грантов опубликовала список обладателей грантов в газетах "Казахстанская правда" и "Егемен Казахстан".



По данным МОН, в этом году образовательные гранты распределены строго в соответствии с баллами, набранными абитуриентами на ЕНТ по избранным специальностям, с учетом сельской квоты и других льготных категорий, установленных законодательством, без фактора преимущественного права "Алтын белгi".



Ранее министр образования и науки Ерлан Сагадиев встретился с абитуриентами и их родителями, которые собрались у здания министерства. Выпускников возмутили итоги распределения государственных грантов. Многие не смогли получить возможность бесплатного обучения, несмотря на высокие баллы по результатам ЕНТ.



Гранты достались в основном выпускникам сельских школ и обладателям "Алтын белгi" - последние получают их независимо от набранных баллов. Отметим, в этом году государство выделило 37 932 гранта, это на шесть тысяч больше, чем годом ранее.