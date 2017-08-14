Смертельные трюки на вершине моста: Итальянский экстремал выложил видео из Астаны

Итальянский каскадер Витторио Брумотти выложил в Сеть видео с трюками на одном из мостов Астаны, передает Tengrinews.kz.Захватывающее видео экстремал выложил в своем Instagram. Напомним, очевидцы сняли Витторио Брумотти во время спуска с моста М-3 в Астане.Как рассказала руководитель пресс-службы Astana Pro Team Дина Ибраева, действия на видео проходили 10 августа."Изначально мы готовили для Витторио мост М-1 на Сарайшык. Но нашему гостю понравился именно тот, который на видео, и мы взяли разрешение на него у акимата. Этот трюк очень опасный, потому что настолько крутой подъем там. Витторио лез туда буквально ползком - снял с себя майку, привязал себе на пояс, за второй конец майки привязал велосипед... На видео не видно, но он был наверху с оператором. Мы все волновались, чтобы с ними ничего не случилось. Однако они профессионалы, и все прошло хорошо, без происшествий", - поделилась она.Напомним, Витторио Брумотти, известный своими трюками на велосипеде, прибыл в Астану в начале августа, чтобы снять новые видео. Итальянец проделал трюки на площади возле Пирамиды, перед Байтереком, на бульваре Нуржол, в MEGA Silk Way и на территории EXPO-2017. Также каскадер устроил заезд по стенам "Хан Шатыра".