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"Люди не читают". В "Астана LRT" прокомментировали цены на парковку в аэропорту

Просмотров:369 Опубликовано: Сегодня, 13:52
"Люди не читают". В "Астана LRT" прокомментировали цены на парковку в аэропорту
Фото ©Турар Казангапов
Заместитель председателя правления по транспорту ТОО "Астана LRT" Рустам Халилев объяснил высокие цены на парковку в столичном аэропорту, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщил Рустам Халилев, аэропорт предлагает пассажирам несколько вариантов парковки.

"Есть термин "краткосрочная парковка". Вы приехали, высадили пассажира и уехали обратно. Есть паркинг крытый, для долгосрочных, более 5 часов в сутки. Кроме того, есть и бесплатная парковка, чуть дальше терминала. В принципе, выбор какого хотите формата", - сказал он.

"Беря билет, вы видите тарифный план. Он там написан, его просто надо прочитать. Поэтому, когда вы въезжаете, вы соглашаетесь с правилами. (...) Тарифы: 30 минут бесплатно, первый час 300 тенге, следующий час полторы тысячи. Что касается паркинга (крытого), то там тарифы вообще очень удобные - в сутки 2000. То есть здесь право каждого, какой тариф ему выбрать", - дополнил он.

Он прокомментировал информацию о парковочных местах, за сутки использования которой, некоторым пришлось выплатить сумму в несколько десятков тысяч. По его словам, такая стоимость обусловлена высокими расходами на обслуживание этих парковочных мест, аренду, услуги парковщиков, инспекторов и так далее.

"Задача не стояла 30 или 50 тысяч сделать, тариф составлялся по стоимости и по загруженности. Приведу пример, когда парковка была бесплатной, она была загружена на 42 процента".

Он отметил, что разъяснительная работа компанией велась.

"Давайте все таки говорить откровенно, вопрос самый главный. Наверное, люди все таки не читают, что им говорят. Это первая проблема. (...) Разъяснительная работа ведется и велась, мы про управление парковочного пространства, в рамках которого это происходит, говорили не раз. Должны быть правила, мы все таки международный аэропорт", - считает он.

Рустам Халилев сообщил о некоторых планируемых нововведениях.

"В последущем планируется введение мобильного приложения, которое позволит оплачивать въезд и выезд на парковку, так же мы будем рассматривать вопрос по абонементам. Отдельно об этом сообщим", - заключил он.

Напомним, популярный певец Кайрат Баекенов опубликовал видео, судя по кадрам которого, за парковку автомобиля на сутки и десять часов включительно, водителю пришлось заплатить 57 тысяч тенге. Незадолго до этого, на высокие цены на парковку в аэропорту столицы, посетовал депутат Серик Сапиев. Он предположил, что эта мера направлена против таксистов, занимающихся незаконным извозом.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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Lika (Посетители) Сегодня, 15:23
Это очень дорого для Казахстана. Прямо европейские цены.

У победителя много друзей, и лишь у побежденного они настоящие.

© Никколо Макиавелли
 
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mer (Посетители) Сегодня, 15:04
Так всё же для народа ...Или не так? 50 штук за парковку на сутки,но это что то...
 
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  • RRR
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  • Orion
 emliy40520 (Посетители) Сегодня, 14:50
Как символично-то. Аэропорт им. Н.Назарбаева грабит клиентов, а другой народ.
 
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Orange (Посетители) Сегодня, 14:26
а про 102000т за 2 сутки ничего не сказали
 
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Куратор (Посетители) Сегодня, 14:21
Я слышу рычанье чьих-то пустых желудков. И оно с каждым днем все громче и настойчивей.
 
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 RRR (Посетители) Сегодня, 14:12
Ничего страшного! В Астане люди богатые. Да и как то стыдно в таком Аэропорту, с таким названием, чтобы все по дешевке было. Имидж го...
 
 

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