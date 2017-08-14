Водительские удостоверения казахстанцев будут признавать во всех странах ЕАЭС

Водительские удостоверения стран - участниц ЕАЭС могут быть признаны на всей территории союза. Соответствующее решение будет принято в ближайшее время. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На встрече глав правительств стран - участников Евразийского экономического союза в узком составе был обсужден вопрос о взаимном признании национальных и международных водительских удостоверений, выданных в одном государстве - члене ЕАЭС, для осуществления предпринимательской деятельности из территории другой страны ЕАЭС. Также участники встречи обсудили договор о пенсионном обеспечении трудящихся, направленный на обеспечение равных прав в сфере пенсионного обеспечения в странах ЕАЭС.



"Не до конца у нас решены вопросы общего рынка трудовых ресурсов. Договор о пенсионном обеспечении также мы сейчас в узком формате обсудили. Также на национальном уровне у нас появляются барьеры в части признаний квалификации, это касалось вопросов водительских удостоверений, также сейчас было обсуждение. Я думаю, что с учетом мнений, которые были высказаны, принятие решения уже в ближайшее время будет", - заявил премьер-министр Казахстана, выступая на заседании в широком составе.



Сагинтаев рассказал и о других рассмотренных вопросах. В частности, о регулировании алкогольного рынка, отдельная работа комиссии по которому является, по его словам, принципиально важной. Комиссии нужно отдельно проводить работу по решению таких вопросов.



Также рассматривался вопрос об обязательном согласовании предоставления специфических субсидий в отношении промышленных товаров. "Мы долго искали консенсус по этому вопросу при подготовке договора о союзе, предусмотрели добровольное согласование субсидий комиссией. На данном этапе считаю, что вопрос решен. Более того, пока соглашение не вступило в силу, уполномоченными органами сторон проводится соответствующая работа по ратификации, необходимо работать по данному соглашению, нарабатывать практику", - отметил Сагинтаев.



Напомним, в Астане в рамках выставки EXPO-2017 проходит встреча глав правительств государств - членов Евразийского экономического союза. В ходе встречи Бакытжан Сагинтаев призвал участников устранять препятствия в ЕАЭС не на бумаге, а на практике.