«Лада» в формате .pdf
 
Понедельник, 14 Августа
+31...+33
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 333.17 KZT
  • €1 = 391.67 KZT
  • 1 RUB = 5.54 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Информацию о колбасе "с ДНК человека" исследуют в Минздраве РК

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:50
Информацию о колбасе "с ДНК человека" исследуют в Минздраве РК
Иллюстративное фото с сайта 1zoom.me
Информация о колбасе российского производства, в которой якобы обнаружили следы ДНК человека, появилась в ряде СМИ. Минздрав Казахстана направил запрос в Роспотребнадзор по поводу возможных поставок колбасы в Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Ранее в ряде российских СМИ появилась информация о том, что специалисты Федерального исследовательского центра питания (РАМН) провели исследование и якобы выявили в колбасе, выпускаемой компанией "Мортадель", следы человеческой ДНК. Отмечается, что присутствие ДНК удалось установить при помощи специальной тест-системы.

"В ходе мероприятий, проводимых Комитетом охраны общественного здоровья Минздрава РК, фактов реализации мясной продукции от компании "Мортадель" на текущий момент не установлено. Комитет направил запрос в Роспотребнадзор о предоставлении информации по отзыву с торговых сетей мясной продукции компании "Мортадель", в том числе об их возможных поставках в Казахстан", - говорится в официальном ответе на запрос корреспонденту Tengrinews.kz.

В ведомстве сообщили, что по поручению комитета территориальными департаментами проводятся соответствующие мероприятия по выявлению мясной продукции данной компании.

В компании "Мортадель" заверяют, что скандал является спланированной акцией против комбината. Дирекция компании заявила, что человеческая ДНК остается даже в салате, который готовят повара в ресторанах, и при любом прикосновении человека к чему-либо, поэтому нет ничего удивительного в обнаружении ДНК человека в продукции завода.

Позже пресс-секретарь НИИ питания РАМН Елена Пузова сообщила, что информация о том, что НИИ нашел в колбасе человеческую ДНК, является неправдивой.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика