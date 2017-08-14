Взятку навозом потребовал сельский аким в Атырауской области

Сельского акима уволили и оштрафовали на 6 миллионов тенге за получение взятки навозом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.



В суде установили, что гражданин И. обратился к акиму Аксайского сельского округа Д.Доскалиеву для подписания разрешающих документов на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство в поселке Аксай.



Однако аким, узнав, что обратившийся к нему бизнесмен занимается продажей и доставкой органического удобрения от скота, потребовал у него 300 мешков навоза. И только после выполненной услуги обещал проставить подпись на документе.



Предприниматель выполнил условия, предложенные поселковым акимом. Но позже возникла необходимость получения еще дополнительной документации от акима. За что последний потребовал 50 мешков навоза. Таким образом, общая сумма взятки, выраженной в виде навоза, превысила 206 тысяч тенге.



В ходе рассмотрения дела между прокурором города, подсудимым и его защитником было заключено процессуальное соглашение о признании вины.



Приговором суда № 2 Атырау Доскалиева оштрафовали на сумму 6,2 миллиона тенге с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и конфискацией имущества, приобретенного заведомо незаконным путем.