Глава МОН о грантах: С каждым годом это вызывает все больше вопросов у родителей

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев рассказал, как распределяются образовательные гранты в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Хотел бы отдельно остановиться на правилах приема в вузы, на вопросах, волнующих население. В этом году это нужно будет обсуждать и решать. Первое - распределение грантов по специальностям. Дело в том, что мы распределяем гранты по приоритетным отраслям экономики. Например, даем 610 на вычислительную технику и всего 45 на юриспруденцию, 2500 на общую медицину и 45 на стоматологию. Все это у нас закреплено в различных программах. Из года в год лица, набравшие высокие баллы, не получают гранты, а лица, набравшие низкие баллы, на другую получают", - рассказал Сагадиев на заседании правительства.



По его мнению, экономическая целесообразность в распределении грантов сталкивается с вопросом социальной справедливости.



"С каждым годом это вызывает все больше вопросов у родителей. Тема не новая, но надо учитывать, что каждый год в этот процесс заходит новое поколение неопытных родителей и детей. Для них все это впервые. К тому же количество грантов по приоритетам публикуется очень поздно, у нас очень громоздкая система сбора и согласования потребностей экономики по министерствам и акиматам. Абитуриент просто не успевает реально оценить свои шансы, ему еще нужно время, чтобы выбрать профильный предмет и подготовиться", - добавил глава МОН РК.



Он отметил, что министерство предложит ряд решений, как например, опубликование количества грантов по специальностям на три года вперед, что можно сделать в рамках трехлетнего бюджета. Этот вопрос, по его словам, необходимо обсудить и решить в текущем году.



"Второй – льготные категории. Сельская квота и квота для детей-сирот стоит не так остро, но вопрос все же стоит. Вопрос по "Алтын белгi", вопрос социальной справедливости стоит очень остро. В этом году гранты были распределены строго по набранным баллам на ЕНТ без фактора "Алтын белгi". После согласования республиканская комиссия добавила около 4 процентов грантов для того, чтобы выполнить обязательства перед обладателями "Алтын белгi". На сегодня у нас десятки вузов откликнулись, на что им большое спасибо. В этом году мы законодательное изменение планируем внести. Ситуация у нас тоже не новая, в прошлом году мы также были вынуждены определенное количество знака размещать по грантам вузов", - отметил Сагадиев.



Также министр рассказал о нехватке посадочных мест в ведущих вузах, особенно в Астане.



"Это связано с популярностью вузов, но и с тем, что есть желание перебраться в столицу. Астана быстро становится образовательным хабом. Соответственно, дети с высокими баллами не могут поступить в ЕНУ или Астанинскую медицинскую академию даже на платное отделение. В этом году вопрос стоит гораздо острее, чем в прошлом. Мы считаем, что надо его внести на обсуждение и найти решение", - резюмировал Ерлан Сагадиев.