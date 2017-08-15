Самое долгое солнечное затмение произойдет 21 августа

21 августа пройдет самое долгое солнечное затмение, которое продлится 2 минуты и 41 секунду. Схожее по продолжительности затмение последний раз было зарегистрировано 8 июня 1918 года, передает Life.ru.



За счет блокирования ультрафиолета от Солнца земная ионосфера на короткое время резко ослабнет, что позволит наблюдать ряд необычных эффектов.



Ионосфера, обычно поддерживаемая солнечным ультрафиолетом, 21 августа пройдет через мгновенную перезагрузку за пару минут полного затмения над США. Сначала ее источник «выключится» с полной мощности до нуля, а затем снова вернется в норму. За счет этого, пишет NASA, удастся проверить, корректно ли ученые представляют себе быстрые процессы в ионосфере.



Ионосфера, лежащая выше 60 километров над Землей, насыщена ионами — «ободранными» атомами, у которых бомбардировка внешним излучением «оторвала» электрон, за счет чего он из нейтральной частицы стал ионизированной. Ионосфера играет большую роль в повседневной жизни — именно от нее отражаются радиоволны наиболее активно используемой части радиодиапазона. Известно, что ее состояние зависит от поведения Солнца. Ряд исследователей полагает, что во время сильнейших солнечных бурь, которых не было с 1859 года (до изобретения радиосвязи), связь, работающая с помощью ионосферы, нарушится. Чтобы понять, так это или нет, надо хорошо представлять себе быстрые процессы, протекающие в ней.



Во время затмения Луна полностью заблокирует ультрафиолет от Солнца. Этот главный источник подпитки ионосферы, ионизирующий больше всего атомов в ней, «выключится» и «включится» обратно всего за 2,5 минуты.



Исследователи из NASA будут использовать передачу радиосигналов от приемников к передатчикам на разных концах США для того, чтобы выяснить, как резкое ослабление и усиление солнечного ультрафиолета повлияет на изменение распространения радиоволн с помощью ионосферы. Вообще блокирование УФ-лучей и их восстановление происходит над разными частями ионосферы постоянно из-за смены дня и ночи. Но оно практически никогда не бывает таким быстрым, поскольку не бывает мгновенного заката и рассвета. Поэтому наблюдения 21 августа могут дать действительно значимый научный результат.



К сожалению, затмение будет видно лишь на территории США, но жители других стран смогут наблюдать его в онлайн трансляциях в сети.



Напомним, что жители Казахстана 13 августа наблюдали «звездный дождь» в созвездии Персея – яркого метеорного потока Персеиды.