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Ситуацию с ценами на парковку в аэропорту Астаны обсмеяли в Сети

Просмотров:450 Опубликовано: Сегодня, 14:17
Ситуацию с ценами на парковку в аэропорту Астаны обсмеяли в Сети
Кадр из видео
В Сети стали появляться шутки по поводу ситуации с ценами на парковку в аэропорту Астаны, передает Tengrinews.kz.

Казахстанский видеоблогер под ником @territima опубликовал на своей странице в Instagram юмористическое видео на актуальную тему.



За неполный час видео собрало почти 50 тысяч лайков и более 300 комментариев.

Видео можно воспринять как отсылку к ранее опубликованному посту казахстанского певца Кайрата Баекенова. На видео певец сообщил, что за парковку автомобиля на сутки и десять часов включительно водителю пришлось заплатить 57 тысяч тенге.

Незадолго до этого на высокие цены на парковку в аэропорту столицы посетовал депутат Серик Сапиев. Он предположил, что эта мера направлена против таксистов, занимающихся незаконным извозом.

Цены на парковку прокомментировали в ТОО "Астана LRT". В компании заявили, что "люди не читают, что им говорят". "Беря билет, вы видите тарифный план. Он там написан, его просто надо прочитать. Поэтому, когда вы въезжаете, вы соглашаетесь с правилами. Разъяснительная работа ведется и велась, мы про управление парковочного пространства, в рамках которого это происходит, говорили не раз. Должны быть правила, мы все-таки международный аэропорт", - отметил заместитель председателя правления по транспорту ТОО "Астана LRT" Рустам Халилев.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 16:36
Вот так же нужно обсмеять о глупом выводе акимата о нехватке газа.
Это я про паломников и то что мы пользуемся кондерами в машинах.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Orion (Посетители) Сегодня, 16:20
Вот так же нужно обсмеять о глупом выводе акимата о нехватке газа.
Это я про паломников и то что мы пользуемся кондерами в машинах.
 
 

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