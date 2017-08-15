Ситуацию с ценами на парковку в аэропорту Астаны обсмеяли в Сети

В Сети стали появляться шутки по поводу ситуации с ценами на парковку в аэропорту Астаны, передает Tengrinews.kz.
Казахстанский видеоблогер под ником @territima опубликовал на своей странице в Instagram юмористическое видео на актуальную тему.
За неполный час видео собрало почти 50 тысяч лайков и более 300 комментариев.
Видео можно воспринять как отсылку к ранее опубликованному посту казахстанского певца Кайрата Баекенова. На видео певец сообщил, что за парковку автомобиля на сутки и десять часов включительно водителю пришлось заплатить 57 тысяч тенге.
Незадолго до этого на высокие цены на парковку в аэропорту столицы посетовал депутат Серик Сапиев. Он предположил, что эта мера направлена против таксистов, занимающихся незаконным извозом.
Цены на парковку прокомментировали в ТОО "Астана LRT". В компании заявили, что "люди не читают, что им говорят". "Беря билет, вы видите тарифный план. Он там написан, его просто надо прочитать. Поэтому, когда вы въезжаете, вы соглашаетесь с правилами. Разъяснительная работа ведется и велась, мы про управление парковочного пространства, в рамках которого это происходит, говорили не раз. Должны быть правила, мы все-таки международный аэропорт", - отметил заместитель председателя правления по транспорту ТОО "Астана LRT" Рустам Халилев.
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