О расследовании драки между высокопоставленными полицейскими рассказали в МВД РК

Досудебное расследование по факту поножовщины между высокопоставленными полицейскими в Жамбылской области находится в производстве специального прокурора. Данные о ходе следствия не подлежат разглашению. Об этом сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, передает Today.kz.



"После совершения преступления М.И. Умбеталиев скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. В настоящее время органами уголовного преследования проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения", - сообщил Садубаев.

Представитель МВД добавил, что "Умбеталиев официально не был допрошен и не давал никаких показаний".



"Уголовное дело находится в производстве специального прокурора прокуратуры Жамбылской области. Законодательством установлен порядок сохранения конфиденциальности сведений досудебного расследования, согласно которому данные о ходе следствия не подлежат разглашению", - резюмировал Садубаев.



Напомним, 10 августа после совместного распития спиртных напитков между начальниками двух управлений ДВД Жамбылской области произошла драка. В ходе конфликта начальник управления по борьбе с экстремизмом Умбеталиев нанес ножевые ранения своему коллеге, а также бывшему полицейскому. Позже медики рассказали о состоянии одного из пострадавших. Участников драки, а вместе с ними и двоих заместителей начальника ДВД освободили от занимаемых ими должностей. Первому замначальника ДВД был объявлен строгий выговор.