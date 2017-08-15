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О расследовании драки между высокопоставленными полицейскими рассказали в МВД РК

Просмотров:307 Опубликовано: Сегодня, 15:22
О расследовании драки между высокопоставленными полицейскими рассказали в МВД РК
Иллюстративное фото
Досудебное расследование по факту поножовщины между высокопоставленными полицейскими в Жамбылской области находится в производстве специального прокурора. Данные о ходе следствия не подлежат разглашению. Об этом сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, передает Today.kz.

"После совершения преступления М.И. Умбеталиев скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. В настоящее время органами уголовного преследования проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения", - сообщил Садубаев.
Представитель МВД добавил, что "Умбеталиев официально не был допрошен и не давал никаких показаний".

"Уголовное дело находится в производстве специального прокурора прокуратуры Жамбылской области. Законодательством установлен порядок сохранения конфиденциальности сведений досудебного расследования, согласно которому данные о ходе следствия не подлежат разглашению", - резюмировал Садубаев.

Напомним, 10 августа после совместного распития спиртных напитков между начальниками двух управлений ДВД Жамбылской области произошла драка. В ходе конфликта начальник управления по борьбе с экстремизмом Умбеталиев нанес ножевые ранения своему коллеге, а также бывшему полицейскому. Позже медики рассказали о состоянии одного из пострадавших. Участников драки, а вместе с ними и двоих заместителей начальника ДВД освободили от занимаемых ими должностей. Первому замначальника ДВД был объявлен строгий выговор.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 5 )

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шаман (Посетители) Сегодня, 17:16
_Китаец_,
У нас как будто не было что бы менты друг друга валили, везде есть свои ментовские войны

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 17:13
О расследовании драки между высокопоставленными полицейскими рассказали в МВД РК

А вот собственно и весь рассказ:

Законодательством установлен порядок сохранения конфиденциальности сведений досудебного расследования, согласно которому данные о ходе следствия не подлежат разглашению"


Они там считают, что недостойны мы знать правду...
 
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  • Mestnyi
 _Китаец_ (Посетители) Сегодня, 16:42
Цитата: Лесник
Хорошо, что бандюки без пушек были.

Плёхо. draznilka
 
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  • _Китаец_
  • Mestnyi
 Лесник (Посетители) Сегодня, 16:29
Хорошо, что бандюки без пушек были. Перешмаляли бы друг-дружку почем зря..
 
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  • arelav_74
  • Лесник
  • веня
  • Mestnyi
 _Китаец_ (Посетители) Сегодня, 15:36
Гной нарыв какой то в Жамбылской области. ОПГ в погонах.
 
 

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