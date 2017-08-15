Вооруженный мужчина устроил стрельбу с крыши в Стамбуле - СМИ

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İstanbul Esenyurt'ta bir adam çatıya çıkıp pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı pic.twitter.com/u2gKfzXP5F— Az Önce Oldu (@azonceoldu) 15 августа 2017 г.
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Комментарии ( 2 )
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