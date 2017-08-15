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Вооруженный мужчина устроил стрельбу с крыши в Стамбуле - СМИ

Просмотров:228 Опубликовано: Сегодня, 15:34
Вооруженный мужчина устроил стрельбу с крыши в Стамбуле - СМИ
iha.com.tr
Вооруженный мужчина ведет стрельбу из ружья с крыши дома в Стамбуле, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IHA.

По данным СМИ, мужчина с помповым ружьем забрался на крышу дома в стамбульском районе Эсеньюрт и начал обстреливать территорию вокруг. На опубликованной агентством фотографии бородатый мужчина средних лет стоит на крыше дома с закинутым за плечо ружьем.




Отмечается, что выстрелы повредили несколько автомобилей, но никто не пострадал.

Мужчину пытаются уговорить слезть с крыши и прекратить хулиганить, сообщает агентство.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • _Китаец_
  • Mestnyi
 Лесник (Посетители) Сегодня, 16:22
Мужчину пытаются уговорить слезть с крыши

Снайпер быстро уговорит. kill
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Лесник
  • Mestnyi
 _Китаец_ (Посетители) Сегодня, 16:06

Мужчину пытаются уговорить слезть с крыши и прекратить хулиганить, сообщает агентство.
rofl Янимагу lol lol хулиганить...... rofl
 
 

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