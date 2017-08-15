Вооруженный мужчина устроил стрельбу с крыши в Стамбуле - СМИ

İstanbul Esenyurt'ta bir adam çatıya çıkıp pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı pic.twitter.com/u2gKfzXP5F — Az Önce Oldu (@azonceoldu) 15 августа 2017 г.



Вооруженный мужчина ведет стрельбу из ружья с крыши дома в Стамбуле, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IHA.По данным СМИ, мужчина с помповым ружьем забрался на крышу дома в стамбульском районе Эсеньюрт и начал обстреливать территорию вокруг. На опубликованной агентством фотографии бородатый мужчина средних лет стоит на крыше дома с закинутым за плечо ружьем.Отмечается, что выстрелы повредили несколько автомобилей, но никто не пострадал.Мужчину пытаются уговорить слезть с крыши и прекратить хулиганить, сообщает агентство.