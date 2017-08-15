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Какими станут самолеты в будущем

Просмотров:117 Опубликовано: Сегодня, 16:41
Какими станут самолеты в будущем
Иллюстративное фото с сайта unsplash.com
Авиаконструкторы готовятся к новому технологическому рывку и собираются в будущем создавать "умные", "мягкие" и "зеленые" самолеты, рассказал руководитель проектной группы российского Фонда перспективных исследований (ФПИ) Борис Сатовский, сообщает РИА Новости.

"Происходит накопление качественных результатов, которые будут основой для рывка при создании авиации будущего. Мне видятся три основных направления рывка – это информационные технологии, новые материалы и новая экология", — сказал Сатовский.

По его словам, в будущем следует ожидать более тесную интеграцию летательного аппарата с искусственным интеллектом, когда сама машина становится "умной" — она понимает, в каком она техническом состоянии, подает сигналы о необходимости обслуживания и тому подобного.

"В будущем самолет сам будет уведомлять о том, что ему нужно, причем не только собственный экипаж, но и наземные службы аэропортов. Фактически речь идет о создании единой интеллектуальной информационной системы воздушного транспорта", — добавил Сатовский.

В то же время самолет будущего обязательно будет "зеленым" — экологически на порядки более чистым, чем нынешние. Во многом это станет возможным благодаря новым разработкам в вопросах обеспечения энергией: в первую очередь речь идет о "более электрическом" или даже полностью электрическом самолете, считает исследователь.

"На сегодняшний день в этой области остаются пока не преодоленные технические пределы: например, не хватает емкости аккумуляторов, нет эффективных систем распределения электропотоков большой мощности. С другой стороны, очевидно, что улучшение экологических показателей самолетов будущего будет обеспечиваться не только за счет электроэнергетики: это будут комплексные решения", — рассказал Сатовский.

Также будет развиваться производство самолетов из композиционных материалов, в чем пока только делаются первые шаги.

"Вместе с тем поле для развития здесь просто огромно – существенное влияние на дальнейшее развитие самолетостроения произведет появление "умных" материалов: материалов, способных к изменению формы; материалов с внутренней системой сенсоров и адаптирующихся к внешним воздействиям; "мягких" материалов; материалов, позволяющих обеспечить взаимодействие с воздушным потоком и других", — заключил эксперт.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Куратор (Посетители) Сегодня, 17:25
А как же космические путешествия? Самолеты уже приелись, чесслово.
 
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  • Куратор
 шаман (Посетители) Сегодня, 17:17
у нас в ближайшие время ни каких строить не будут

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Куратор
 Швейк (Посетители) Сегодня, 16:47
Не, надо на дерижбандели переходить. Там у пассажиров были отдельные каюты, столовая, смотровая палуба, гостиная с роялем. Вот это я понимаю - путешествие! dada
 
 

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