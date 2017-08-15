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Заподозренный в воростве на астраханском базаре атырауский аким покидает пост

Просмотров:575 Опубликовано: Сегодня, 17:45
Заподозренный в воростве на астраханском базаре атырауский аким покидает пост
Кадр из видео
Сельский аким из Атырауской области, который был замечен в нашумевшем видео с кражей в Астрахани, проиграл выборы на занимаемый пост. Об этом сообщает издание "Ак Жайык".

"14 августа прошли выборы акимов в некоторых сельских округах Атырауской области, в том числе и Сафоновском Курмангазинского района. Здесь среди кандидатов изначально был и действующий аким Есенбек Сатылганов", - сообщает издание.

Как пояснил руководитель аппарата Курмангазиского районного акимата Нурлыбек Калиев, на пост акима Сафоновского сельского округа претендовали три кандидата: Роза Хамзаева, Асылбек Анесов и Есенбек Сатылганов. В голосовании участвовали 13 депутатов районного маслихата. Большинство голосов набрала Роза Хамзаева, она и стала сельским акимом.

Как стало известно, Сатылганов не получил ни одного голоса.

Кроме того, Калиев ответил на вопрос, будет ли астраханский инцидент с участием сельского акима рассматриваться на дисциплинарном совете.

"Когда это произошло, Сатылганов был в трудовом отпуске. Он должен был выйти на работу 10 августа, за несколько дней до выборов, но так и не вышел – находится на больничном. Дисциплинарный совет может рассматривать дело только в том случае, если человек находится на работе. Тогда с него берется объяснительная и начинается дальнейшее разбирательство. (...) Действия этого гражданина не соответствуют моральным и этическим нормам поведения государственного служащего. Тем более если речь идет о воровстве", - сказал Калиев.

До того как стать акимом округа, Есенбек Сатылганов работал учителем, затем завучем в средней школе, был председателем первичной партийной организации "Нур Отан" в селе Сафоновка.



Ранее в Сети появилось видео, на котором сельский аким из Атырауской области якобы признает вину в краже. В описании видео указывается, что дело происходит в Астрахани.

"Это какое-то стечение обстоятельств. Мы ездили вместе с братом и другими родственниками в Астрахань. Я когда ходил по своим делам, я увидел, как вокруг брата собрались люди. Идет какой-то крик, шум-гам. Я подошел, начал выяснять обстоятельства, выяснилось, что это какое-то недоразумение. И получилось, что меня сняли на камеру. Никакой кражи не было. Если бы была, то это было бы зафиксировано в правоохранительных органах. Там было недопонимание. Сперва сказали, что что-то своровали, потом извинились", - сказал в интервью Tengrinews.kz аким Сафоновского сельского округа.

В посольстве Казахстана в России сообщили, что в правоохранительные органы по этому инциденту никто не обращался.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Бендэр
 Куратор (Посетители) Сегодня, 20:30
В чем новость? Реальное ворье сидит во всех структурах казахстанской власти. Этот штымп- так, по мелочи тырит. А разворовывают свою же страну по-крупному. При этом, прекрасно понимают, к чему это в итоге приведет.
 
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  • Dj_Snow
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  • Бендэр
 _Китаец_ (Посетители) Сегодня, 18:46
Ещё одно доказательство кто нами рулит и командует,долой....................................................Приготовить столбы и верёвки с мылом.

Китаец не тупой,китаец справедливый.
 
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  • Dj_Snow
  • Куратор
  • Бендэр
 Sazan (Посетители) Сегодня, 18:39
...был председателем первичной партийной организации "Нур Отан"...

А туда, как мы знаем, абы кого не берут.
Так что ждем продвижения воришки по административной лестнице.
 
 

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