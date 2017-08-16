Генпрокуратура ответила, почему не может вернуть Диаса Кадырбаева

Генеральная прокуратура Казахстана не может договориться с органами юстиции США об экстрадиции осужденного казахстанского студента Диаса Кадырбаева. Причина - серьезность совершенного им преступления. Об этом передает телеканал КТК
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В настоящее время казахстанец находится в федеральной тюрьме Биг-Спринг в штате Техас. Там ему предстоит провести еще два года. О переводе в Казахстан Кадырбаев просил лично, однако между США и Казахстаном пока нет договора об экстрадиции.
"С 2015 года Генеральная прокуратура неоднократно обращалась в Министерство юстиции США о его переводе на родину. Однако нам было отказано в связи с тяжестью совершенного преступления. Он осужден на шесть лет. Срок отбытия наказания заканчивается у него в 2019 году. Следует отметить, что данный вопрос находится в исключительной компетенции американской стороны", - прокомментировал ситуацию начальник Управления международного сотрудничества Генеральной прокуратуры Галымжан Койгельдиев.
Напомним, в 2013 после теракта на Бостонском марафоне американские спецслужбы задержали организаторов взрыва - братьев Царнаевых, младший из которых Джохар (впоследствии его приговорили к смертной казни) во время учебы подружился с казахстанскими студентами Диасом Кадырбаевым и Азаматом Тажаяковым, которые учились в Массачусетском университете Дартмут.
Позже американская Фемида признала Кадырбаева и Тажаякова виновными в сокрытии улик и воспрепятствованию правосудию. В итоге Диас получил шесть лет, Азамат - три года. Половину срока они отсидели до вынесения приговора. Летом 2016 года Тажаяков вышел на свободу и вернулся на родину.