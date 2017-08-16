Вблизи перевала Дятлова обнаружили "загадочный объект"

Могила группы Дятлова в Екатеринбурге

Радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев, известный своими расследованиями, обнаружил на спутниковых снимках из района перевала Дятлова некий таинственный объект, находящийся в непосредственной близости от места гибели туристической группы Уральского политехнического института в 1959 году. Об этом он рассказал в своем блоге.По мнению Дегтерева, объект - не что иное, как бункер военного назначения, ныне он заброшен. "В районе перевала Дятлова, в десяти километрах к югу от места гибели группы, есть заброшенное сооружение. Оно очень большое. Длина его 25-30 метров, ширина 10-15 метров. Это укрепленное сооружение, сделанное из бетона. Видимо, покрыто листами железа с остатками защитной краски зеленого цвета. Оно есть на спутниковой фотографии от 2004 года и размещено в архиве сайта Google Earth. Отсутствие подъездных путей к объекту доказывает тот факт, что объект давно уже заброшен. Думаю, что это надземная часть бункера, построенного в годы "холодной войны" в горах Урала. Координаты его следующие: 61°40'13.75"N,59°21'32.30"E. На дефект фотоснимка это не похоже, так как объект имеет четкую форму. Кроме того, он есть на соседнем слое, сделанном в другое время. А значит, в этом месте что-то есть", - написал исследователь.Автор открытия напомнил, что по одной из версий туристы погибли на перевале в результате "секретных испытаний нового оружия"."Как бы фантастично все это не звучало, но тогда все становится понятным. Группа попала на перевал в день проведения тестовых испытаний. Гибель группы заставила испытателей свернуть базу. Она или законсервирована, или просто взорвана. Верхняя часть бункера сохранилась и видна на спутниковом снимке. Конечно, все это нужно бы проверить на месте. Думаю, тогда станет понятным, что на снимке. А если бункер там есть, то и трагическая гибель группы была неслучайна. Возможно, в этом районе тестировали нейтронное оружие. Такие заряды имеют малую мощность и площадь поражения. Этим и объясняется наличие радиоактивности на одежде одного из погибших людей. Кроме того, оружие это дает ударную и световую волну. Не такую сильную, как при ядерном, но ощутимую в радиусе трех-четырех километров от эпицентра. Подозреваю, что люди могли ослепнуть и облучиться в момент взрыва. Травмы они, возможно, получили тогда же. Потом они просто замерзли в снегу. Но, повторюсь, это только моя догадка. Так или нет, я сказать точно не могу", - выдвинул свою точку зрения Дегтерев."Мне удалось найти очень важное доказательство. Возможно, оно приоткроет завесу тайны или запутает все окончательно. Впрочем, это уже и не так важно..." - написал он.В ночь на 2 февраля 1959 года на горе Отортен на северном Урале погибли девять опытных туристов-лыжников, ушедших в поход под руководством студента Уральского политехнического университета Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили разрезанную палатку и тела пяти молодых людей, разбросанные в радиусе полутора километров от нее. Тела остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые.До сих пор достоверно неизвестно, почему опытные лыжники повели себя странно - наспех выбежали из палатки без одежды на лютый мороз. Эта история - одна из главных загадок прошлого века. Выдвигались разные версии трагедии, в том числе - про испытание радиоактивного оружия, контакт с пришельцами или задание КГБ.