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Вблизи перевала Дятлова обнаружили "загадочный объект"

Просмотров:255 Опубликовано: Сегодня, 08:31
Вблизи перевала Дятлова обнаружили "загадочный объект"
Фото: архив музея Кунцевича
Радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев, известный своими расследованиями, обнаружил на спутниковых снимках из района перевала Дятлова некий таинственный объект, находящийся в непосредственной близости от места гибели туристической группы Уральского политехнического института в 1959 году. Об этом он рассказал в своем блоге.

По мнению Дегтерева, объект - не что иное, как бункер военного назначения, ныне он заброшен. "В районе перевала Дятлова, в десяти километрах к югу от места гибели группы, есть заброшенное сооружение. Оно очень большое. Длина его 25-30 метров, ширина 10-15 метров. Это укрепленное сооружение, сделанное из бетона. Видимо, покрыто листами железа с остатками защитной краски зеленого цвета. Оно есть на спутниковой фотографии от 2004 года и размещено в архиве сайта Google Earth. Отсутствие подъездных путей к объекту доказывает тот факт, что объект давно уже заброшен. Думаю, что это надземная часть бункера, построенного в годы "холодной войны" в горах Урала. Координаты его следующие: 61°40'13.75"N,59°21'32.30"E. На дефект фотоснимка это не похоже, так как объект имеет четкую форму. Кроме того, он есть на соседнем слое, сделанном в другое время. А значит, в этом месте что-то есть", - написал исследователь.

Вблизи перевала Дятлова обнаружили "загадочный объект"

Вблизи перевала Дятлова обнаружили "загадочный объект"

Вблизи перевала Дятлова обнаружили "загадочный объект"

Вблизи перевала Дятлова обнаружили "загадочный объект"


Автор открытия напомнил, что по одной из версий туристы погибли на перевале в результате "секретных испытаний нового оружия".

"Как бы фантастично все это не звучало, но тогда все становится понятным. Группа попала на перевал в день проведения тестовых испытаний. Гибель группы заставила испытателей свернуть базу. Она или законсервирована, или просто взорвана. Верхняя часть бункера сохранилась и видна на спутниковом снимке. Конечно, все это нужно бы проверить на месте. Думаю, тогда станет понятным, что на снимке. А если бункер там есть, то и трагическая гибель группы была неслучайна. Возможно, в этом районе тестировали нейтронное оружие. Такие заряды имеют малую мощность и площадь поражения. Этим и объясняется наличие радиоактивности на одежде одного из погибших людей. Кроме того, оружие это дает ударную и световую волну. Не такую сильную, как при ядерном, но ощутимую в радиусе трех-четырех километров от эпицентра. Подозреваю, что люди могли ослепнуть и облучиться в момент взрыва. Травмы они, возможно, получили тогда же. Потом они просто замерзли в снегу. Но, повторюсь, это только моя догадка. Так или нет, я сказать точно не могу", - выдвинул свою точку зрения Дегтерев.

"Мне удалось найти очень важное доказательство. Возможно, оно приоткроет завесу тайны или запутает все окончательно. Впрочем, это уже и не так важно..." - написал он.



В ночь на 2 февраля 1959 года на горе Отортен на северном Урале погибли девять опытных туристов-лыжников, ушедших в поход под руководством студента Уральского политехнического университета Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили разрезанную палатку и тела пяти молодых людей, разбросанные в радиусе полутора километров от нее. Тела остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые.

До сих пор достоверно неизвестно, почему опытные лыжники повели себя странно - наспех выбежали из палатки без одежды на лютый мороз. Эта история - одна из главных загадок прошлого века. Выдвигались разные версии трагедии, в том числе - про испытание радиоактивного оружия, контакт с пришельцами или задание КГБ.

Вблизи перевала Дятлова обнаружили "загадочный объект"

Могила группы Дятлова в Екатеринбурге
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Куратор (Посетители) Сегодня, 09:06
Там место нехорошее.
 
 

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