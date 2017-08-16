«Лада» в формате .pdf
 
Среда, 16 Августа
+30...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 332.91 KZT
  • €1 = 391.17 KZT
  • 1 RUB = 5.55 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Астанчанина шокировал золотой унитаз в гостях у друга за 80 тыс. долларов

Просмотров:324 Опубликовано: Сегодня, 08:40
Астанчанина шокировал золотой унитаз в гостях у друга за 80 тыс. долларов
Иллюстрация: Instagram.com - yullabykova и nokahika.tadozjikito
Астанчанин поделился историей о золотом унитазе в одном из коттеджей столицы - увиденная роскошная сантехника его сильно удивила, сообщает NUR.KZ.

"Однажды меня пригласили в гости к состоятельному человеку - у него свой бизнес, живет в Астане в большом коттедже.

Пока гости собирались, я решил посмотреть дом и забрел на третий этаж. Понял, что мне нужно в уборную - их было две. Я зашел в ту, что была рядом с хозяйской спальней", - рассказывает астанчанин.

Когда мужчина включил свет в туалете, увиденное повергло его в шок - в свете софитов засверкал роскошный золотой унитаз.

"Я был в шоке - несколько минут стоял возле этого агрегата и сомневался, можно ли в него дела делать. Может он просто для красоты стоит. Но все-таки решился, еще подумал - может сидя на этом троне селфи сделать для смеха?", - смеется рассказчик.

Уже во время застолья хозяин сам похвастался своим золотым приобретением и повел "экскурсию" к уборной.

Пока гости восторгались роскошеством, автор молча стоял в сторонке - туалет оказался хозяйским, и посторонним пользоваться им было запрещено.

"Хозяину я ничего не сказал, вдруг бы он обиделся. Но, честно говоря, этой показухи я не понял - людям деньги некуда девать что ли? В этом унитазе столько килограммов золота - это стоит больших денег. Это же бред", - сетует мужчина.

К слову, китайские предприниматели рассказывают, что большинство богатых людей Казахстана и вообще стран СНГ закупаются мебелью и стройматериалами именно в Китае.

Объяснение простое - дорогую "итальянскую" или любую другую мебель можно купить здесь в десятки раз дешевле. Обычно казахстанцы закупаются сразу фурами, чтобы обставить весь дом.

Унитаз из чистого золота в 24 карата можно купить в Китае за 80 000 долларов. В магазинах Казахстана его продают по спецзаказу гораздо дороже.
Источник: Nur.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
tim77712 (Посетители) Сегодня, 09:29
Странное сочетание золотой унитаз и копеечный алюминевый радиатор отопления а ведь есть итальянские дизайнерские из чугуна!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Mestnyi
 Швейк (Посетители) Сегодня, 09:19
Пришел мужик домой с новоселья от приятеля и рассказывает жене:
- Такая у них квартира, ну такая у них квартира... Даже унитаз золотой! Жена не верит. Утром следующего дня повел жену к приятелю показывать золотой унитаз. Звонит в дверь. Открывает жена приятеля:
- Эй, Вась! Пришел тот идиот, который тебе вчера в саксофон нас***! (c) lol
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика