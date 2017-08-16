Астанчанина шокировал золотой унитаз в гостях у друга за 80 тыс. долларов

Астанчанин поделился историей о золотом унитазе в одном из коттеджей столицы - увиденная роскошная сантехника его сильно удивила, сообщает NUR.KZ.



"Однажды меня пригласили в гости к состоятельному человеку - у него свой бизнес, живет в Астане в большом коттедже.



Пока гости собирались, я решил посмотреть дом и забрел на третий этаж. Понял, что мне нужно в уборную - их было две. Я зашел в ту, что была рядом с хозяйской спальней", - рассказывает астанчанин.



Когда мужчина включил свет в туалете, увиденное повергло его в шок - в свете софитов засверкал роскошный золотой унитаз.



"Я был в шоке - несколько минут стоял возле этого агрегата и сомневался, можно ли в него дела делать. Может он просто для красоты стоит. Но все-таки решился, еще подумал - может сидя на этом троне селфи сделать для смеха?", - смеется рассказчик.



Уже во время застолья хозяин сам похвастался своим золотым приобретением и повел "экскурсию" к уборной.



Пока гости восторгались роскошеством, автор молча стоял в сторонке - туалет оказался хозяйским, и посторонним пользоваться им было запрещено.



"Хозяину я ничего не сказал, вдруг бы он обиделся. Но, честно говоря, этой показухи я не понял - людям деньги некуда девать что ли? В этом унитазе столько килограммов золота - это стоит больших денег. Это же бред", - сетует мужчина.



К слову, китайские предприниматели рассказывают, что большинство богатых людей Казахстана и вообще стран СНГ закупаются мебелью и стройматериалами именно в Китае.



Объяснение простое - дорогую "итальянскую" или любую другую мебель можно купить здесь в десятки раз дешевле. Обычно казахстанцы закупаются сразу фурами, чтобы обставить весь дом.



Унитаз из чистого золота в 24 карата можно купить в Китае за 80 000 долларов. В магазинах Казахстана его продают по спецзаказу гораздо дороже.