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Потребителям газа в Казахстане вернут 268 миллионов тенге

Просмотров:468 Опубликовано: Сегодня, 10:16
Потребителям газа в Казахстане вернут 268 миллионов тенге
Фото из архива ©Tengrinews.kz
Проведено расследование нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции в отношении АО "ҚазТрансГаз Аймақ". Установлен факт злоупотребления доминирующим положением. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК, передает Tengrinews.kz.

По данным ведомства, "ҚазТрансГаз Аймақ" необоснованно начисляло поправочные коэффициенты потребителям товарного газа. Компания применяла разные условия к равнозначным соглашениям с потребителями, не имея на то оснований и объективных причин.

Антимонопольным органом было возбуждено административное производство и вынесено предписание в отношении газовой компании о прекращении нарушений норм Предпринимательского кодекса РК и устранении их последствий.

"По итогам пятимесячных судебных разбирательств постановлениями судов Астаны по данным фактам "ҚазТрансГаз Аймақ" привлечено к административной ответственности. Обществу, в частности, было предписано прекратить незаконную практику начисления поправочных коэффициентов бытовым и коммунально-бытовым потребителям газа, а также осуществить возврат денежных средств, полученных от такого начисления, – начиная с июля 2012 года", - рассказали в Комитете.

Сумма наложенного на "ҚазТрансГаз Аймақ" штрафа составила порядка 13,4 миллионов тенге. Отмечается, что штраф оплачен в бюджет в полном объеме.

"2 миллионам потребителям будет возвращено примерно 268 миллиона тенге. Согласно предписания практический возврат денежных средств должен быть осуществлен "ҚазТрансГаз Аймақ" до 18 декабря 2017 года", - подчеркнули в пресс-службе Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей.

Порядок возврата денежных средств за незаконные начисления к оплате за газ обещали разъяснить на специальных пресс-конференциях.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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  • akulina
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 Sazan (Посетители) Сегодня, 11:13
как вижу калькуляторы у всех исправно работают lol
а теперь посчитайте в обратную стороную то есть, когда нам говорят, что мы, дескать в тяжелой кризисной ситуации, и сами не рады, но приходится и бла бла бла поднимаем на 100 тенге... и гребаный антимонопольный комитет поддакивает и позволяет, кто то очень просто зарабатывает миллионы. а из миллионов миллиарды.
один нехороший человек за газ, один за свет, за воду и т.д.
а кто то делает вид, что ничего не происходит.
 
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шаман (Посетители) Сегодня, 11:04
2 миллионам потребителям будет возвращено примерно 268 миллиона тенге
каждому по 134 тенге? смешно...

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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Иван Кириченко (Посетители) Сегодня, 11:03
Это получается 2.000.000 человек получат по 134 тенге rofl
 
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Лесник (Посетители) Сегодня, 11:02
Disco,
Там копейки. 268000000 тг÷2000000=134тг. По буханке хлеба на рыло душу выходит.
 
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Disco (Посетители) Сегодня, 10:52
Ну нам это не грозит или не светит.

Танцуют все...
 
 

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