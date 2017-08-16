Потребителям газа в Казахстане вернут 268 миллионов тенге

Проведено расследование нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции в отношении АО "ҚазТрансГаз Аймақ". Установлен факт злоупотребления доминирующим положением. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК, передает Tengrinews.kz.
По данным ведомства, "ҚазТрансГаз Аймақ" необоснованно начисляло поправочные коэффициенты потребителям товарного газа. Компания применяла разные условия к равнозначным соглашениям с потребителями, не имея на то оснований и объективных причин.
Антимонопольным органом было возбуждено административное производство и вынесено предписание в отношении газовой компании о прекращении нарушений норм Предпринимательского кодекса РК и устранении их последствий.
"По итогам пятимесячных судебных разбирательств постановлениями судов Астаны по данным фактам "ҚазТрансГаз Аймақ" привлечено к административной ответственности. Обществу, в частности, было предписано прекратить незаконную практику начисления поправочных коэффициентов бытовым и коммунально-бытовым потребителям газа, а также осуществить возврат денежных средств, полученных от такого начисления, – начиная с июля 2012 года", - рассказали в Комитете.
Сумма наложенного на "ҚазТрансГаз Аймақ" штрафа составила порядка 13,4 миллионов тенге. Отмечается, что штраф оплачен в бюджет в полном объеме.
"2 миллионам потребителям будет возвращено примерно 268 миллиона тенге. Согласно предписания практический возврат денежных средств должен быть осуществлен "ҚазТрансГаз Аймақ" до 18 декабря 2017 года", - подчеркнули в пресс-службе Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей.
Порядок возврата денежных средств за незаконные начисления к оплате за газ обещали разъяснить на специальных пресс-конференциях.
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