10 самых необычных взяток Казахстана: от навоза до игрушек

1 место: навоз – те же деньги

2 место: машинка с пультом управления

3 место: опасный деликатес

4 место: любитель новых технологий

5 место: дверь на свободу

6 место: несостоявшийся турист

7 место: ценитель искусства

8 место: живая взятка

9 место: совсем оголодал

10 место: «липовые» миллионы

Зарубежный опыт

Помимо денег мздоимцы получают подношения иными, порой весьма необычными активами. Сегодня мы попытаемся вспомнить 10 самых курьезных случаев получения взяток за последние годы.15 августа 2017 года страну облетела новость о приговоре, вынесенному акиму Аксайского сельского округа Атырауской области. Он попался на взятке… коровьим навозом. Это ценное органическое удобрение аким потребовал от индивидуального предпринимателя за свою подпись в разрешительных документах на получение земельного участка. Впрочем, взятка не столь уж нелепа – стоимость 350 мешков навоза оценивается в 206 750 тенгеВ итоге, экс-глава сельского округа осужден к штрафу в 6 202 500 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и конфискацией имущества, приобретенного заведомо незаконным путем. То есть коррупционный навоз будет конфискован в пользу государстваВзяткой послужила гора навоза.В декабре 2015 года в Алматинской области осужден инспектор дорожно-патрульной полиции, требовавший в качестве взятки… игрушечную машинку. Такой «презент» он хотел получить с задержанного им нарушителя ПДД, лишенного прав на вождение.Полицейский уточнил, что это должен быть нормальный игрушечный автомобиль с пультом управления, стоимостью в 35 тысяч тенге. За это суд приговорил мздоимца к 3 годам лишения свободы с конфискацией имущества в доход государства, с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления.За игрушку полицейский получил 3 года тюрьмы.В апреле 2014 года с 3 кг черной икры и 250 тыс. тенге (часть из которых была меченными купюрами) был задержан начальник Исатайского РОВД Атырауской области. Его обвинили в получение взяток за покровительство браконьерам. Во время допроса полицейскому стало плохо, его отвезли в больницу, но он оттуда сбежал.Его нашли спустя три дня повешенным на стройке. В итоге в отношении следователя и начальника оперативной службы финпола, проводивших задержание подозреваемого, возбудили уголовное дело за превышение служебных полномочий.Черная икра привела к трагедии.В октябре 2011 года погорел на взятке ректор Атырауского госуниверситета. Прямо из рабочего кабинета он отправился в следственный изолятор. По данным финполиции, подозреваемый оказался большим любителем новых технологий. Пообещав одному из местных предпринимателей подписать некие акты выполненных работ, он потребовал в качестве вознаграждения за эту услугу несколько ноутбуков общей стоимостью 600 тыс. тенге. Ректора взяли с поличным в момент получения взятки.Страсть к технике привела ректора в ИВС.В сентябре 2015 года в Таразе осужден полицейский получивший взятку… железной дверью. Все началось с того, что в отдел полиции №1 Тараза с заявлением обратилась молодая горожанка, заявившая, что подверглась попыткам насильственных действий со стороны своего знакомого. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Чуть позже женщина сообщила, что ей удалось примириться с обвиняемым и подала заявление о прекращении уголовного дела. Однако следователь, узнав, что не состоявшийся насильник работает токарем, пообещал, что прекратит дело, если тот изготовит и установит ему металлическую дверь в доме.Слесарь заказ выполнил, но при этом обратился в агентство по борьбе с коррупцией. Следователя задержали сразу после установки двери. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 875 000 тенге, с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.Дверь для полицейского открылась не в ту сторону.В ноябре 2015 года в Актау осужден старший инспектор управления миграционной полиции ДВД Мангыстауской области, бравший взятки не только деньгами, но и авиабилетами. Мзду он требовал за ускоренное оформление документов иностранцам у их работодателя. В итоге он набрал авиабилетов почти на 412 тыс. тенге.Правда, воспользоваться ими не успел. Приговором Актауского городского суда экс-полицейский был осужден на 7 лет лишения свободы, с конфискацией лично принадлежащего имущества и с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.Использовать полученные авиабилету мздоимцу не удалось.В сентябре 2013 года в СКО закончился суд над главой областного Управления культуры, принявшего в качестве взятки 26 билетов на концерт Агутина и Варум общей стоимостью 416 тыс. тенге. Подозреваемый был задержан после того, как в правоохранительные органы обратился директор продюсерского центра, организовавший концерт. Он заявил, что чиновник требовал от него билеты на первый ряд, в противном случае грозил сорвать выступление.Суд признал обвиняемого виновным в получении взятки путем вымогательства, а так же в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, и приговорил к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Правда осужденный свою вину так и не признал, утверждая, что билеты предназначались для руководства области.Попытка бесплатно попасть на концерт привела на тюремные нары.В сентябре 2009 года было возбуждено уголовное дело против акима сельского округа Жылга Сараагышского района ЮКО, вымогавшего в качестве взятки… двух живых баранов. Сначала свою подпись в разрешительных документах на строительство дома одного из сельчан аким округа оценил в 30 тыс. тенге. Но, сжалившись над безденежным сельчанином, согласился удовольствоваться баранами.Однако, позже, получив требуемое, стал вымогать еще 100 долларов наличными. Возмущенный таким поворотом дела сельчанин написал заявление в полицию, и в тот же день мздоимца взяли с поличным. Употребить презентованных баранов в пищу чиновник не успел, и они были приобщены к уголовному делу в качестве живых вещественных доказательств.Воспользоваться живой взяткой мздоимец не успел.В ноябре 2011 года в ЮКО был задержан дорожный полицейский, видимо, оголодавший настолько, что согласился взять мзду бараниной. Как сообщили в пресс-службе Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция), этот блюститель порядка выехал на место дорожного происшествия. Виновник ДТП, дабы решить дело в свою пользу, решил откупиться. Но за неимением нужной суммы наличных, предложил полицейскому тушу баранастоимостью 28 500 тенге. Инспектор не отказался. В результате в областном Департаменте финполиции было возбуждено уголовное дело по статье 311 части 2 Уголовного кодекса РК (получение взятки), что, похоже, не лучшим образом повлияло на аппетит нерадивого стража дорог.Ради мяса полицейский рискнул свободой.В мае 2012 года за получение взятки в 550 млн тенге был задержан старший следователь по особо важным делам финансовой полиции Карагандинской области. Его взяли с поличным собственные коллеги. Как выяснилось, столь крупную сумму капитан финпола потребовал от местного бизнесмена, пообещав не возбуждать против него уголовное дело за лжепредпринимательство. Взятка передавалась у почтового отделения средь бела дня, на глазах десятка свидетелей. Однако, как позже пояснили в финполе, настоящих купюр во всей этой куче денег, было всего лишь на 3 миллиона 300 тысяч тенгеОстальные же 546 миллионов 700 тысяч тенге являлись обычными «куклами», то есть специально изготовленными муляжами.Полицейский не подозревал, что получает «куклу».Стоит отметить, что необычные случаи взяток встречаются не только у нас, но и во всем мире. Так в 2014 году в Винницкой области Украины своей любвеобильностью отличились инспекторы ГАИ, получившие от нарушителя ПДД две пачки презервативов.В свое оправдание один из стражей дорог заявил, что у него уже и так трое детей. В 2011 году начальница управления федеральной миграционной службы (УФМС) по Забайкальскому краю получила взятку в виде 100 железнодорожных шпал. Причем она так и не смогла потом объяснить для чего они ей понадобились.В 2009 году был задержан преподаватель Тюменской академии, предлагавший студентам в качестве взяток «купить» у него ненужные вещи: сертификат на покупку в рыболовном магазине, кассетный магнитофон, книги, печатную машинку, телефонный аппарат и, главное, шорты.В Оренбургской области РФ молдаванин пытался дать правоохранителю взятку в виде ковра и набора ножей. А работник администрации Таганрога выдавал фиктивные справки за картриджи для струйного принтера. В Ставропольском крае следователь требовал деньги и двух гусей за освобождение из-под стражи несовершеннолетних, которых подозревали в краже. В Китае в 2000 году был осужден вице-губернатор провинции Цзянси Ху Чанцин, который в обмен на решение финансовых вопросов требовал от бизнесменов и чиновников поставлять ему потенциальных любовниц.Но, пожалуй, самый экзотичный способ подкупа придумал член австралийского парламента Джон Элферинк. Во время предвыборной кампании он одаривал всех проголосовавших за него избирателей кенгуриными хвостами,которые считаются у аборигенов настоящим лакомством. Узнав об этом, местный избирком пресек деятельность парламентария. Но привлечь его к уголовной ответственности за дачу взятки не удалось. Как оказалось, нет в австралийском законодательстве статьи, запрещающей дарить избирателям хвосты кенгуру.