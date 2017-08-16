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Очевидцы раскрыли правду о скандальном инциденте на борту Air Astana

Просмотров:540 Опубликовано: Сегодня, 16:09
Очевидцы раскрыли правду о скандальном инциденте на борту Air Astana
Фото nb.kz
«Эйр Астана» провела внутреннее расследование по факту публикации пассажиром Огуз Доганом видео, на котором бортпроводник авиакомпании передает ему акт предупреждения о нарушении правил поведения на борту и сообщает следующее, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

14 августа 2017 года пассажир рейса KC 954 отказался выполнить требование безопасности - закрепить откидной столик перед посадкой самолета. Данное требование было озвучено по громкой связи всем пассажирам на трех языках.

Затем бортпроводники начали готовиться к посадке. К пассажиру обратились несколько бортпроводников с просьбой убрать столик. Просьбу озвучили разные бортпроводники на трех языках. К пассажиру подходили персонально несколько раз и просили на государственном языке убрать столик.

Когда старший бортпроводник попытался самостоятельно закрыть столик, Огуз Доган снова его открыл, чтобы поставить банку пива.

Бортпроводник-супервайзер Екатерина, снятая на видео, подошла к нему для передачи акта предупреждения. В этот момент пассажир Огуз Доган начал производить съемку ролика, который был опубликован в Интернете.

В момент сьемки самолет уже шел на посадку, все бортпроводники должны были пристегнуть ремни и занять свои места. Своими действиями он отвлекал экипаж от выполнения стандартных процедур перед посадкой воздушного судна, создавая угрозу жизни всех пассажиров: граждан РК и иностранных гостей.

По прибытии в аэропорт Алматы пассажир был передан сотрудникам линейного отдела полиции (ЛОВД), которые, опросив свидетелей и членов экипажа, составили акт и выписали штраф за нарушение правил поведения на борту.

Пассажиры, летевшие рядом с Огуз Доганом, комментируют событие следующим образом.

«Командир корабля объявил о посадке на 3 языках. Мы впоследствии услышали, что он требовал, чтобы к нему обращались на казахском языке. Причем уже русская девушка подходила, и он от нее требовал знания казахского языка. Потом подошла девушка-казашка и на казахском языке все ему объяснила. Русская девушка принесла ему правила, но до этого девушка еще раз извинилась и обратилась к нему на казахском языке.

У меня жена психолог, доктор психологических наук, сказала, что он намеренно шел на этот конфликт, эта ситуация не возникла на каком-то ровном месте, что его кто-то из проводников обидел. То есть человек, садясь в самолет, шел на этот конфликт. Это было очевидно. Потому что поведение его было неадекватным, я считаю, что оно было агрессивным однозначно, поэтому мы оставили свои контакты…», - пояснил Роман Т.

«Да, я летела этим авиарейсом, и если честно, то я вообще-то сама собиралась на выходе взять у бортпроводников телефон ваш, чтобы вам позвонить, потому что пассажир был сто процентов неправ. Это однозначно.

Она сделала ему не замечание, она просто подошла к нему и попросила, чтобы он закрыл столик, на русском языке, при этом она протянула руку, чтобы закрыть сама, он схватил ее за руку, вот я - мусульманка, и если бы он меня схватил за руку, я бы….. я очень удивилась, что она вежливо очень отошла, а он начал просить, чтобы она, именно она, подошла и сказала ему на казахском языке, чтобы он собрал столик.

Дело в том, что несколько бортпроводников подошли и на казахском языке попросили поднять столик, он этого не сделал, он просил, чтобы именно эта девушка подошла и именно она попросила его поднять столик…», - рассказала Лайла И.

Авиакомпания «Эйр Астана» напоминает, что ее главным приоритетом является безопасность полетов. «Эйр Астана» соблюдает законодательство в вопросах предоставления информации на государственном языке. Все надписи на борту самолета, объявления делаются на трех языках.

В составе экипажа всегда есть бортпроводники, которые владеют государственным языком в совершенстве. При поступлении на работу кандидаты в бортпроводники сдают обязательный тест на государственном языке и в дальнейшем проходят курс по обслуживанию пассажиров на казахском языке.

Ранее Огуз Доган заявил, что ждет извинений от авиакомпании перед ним и перед всем казахским народом.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 11 )

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  • akulina
  • Sazan
 tolk (Посетители) Сегодня, 17:43
шаман,
Судя по замашкам -эстонец. rofl
 
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  • akulina
 ddd888 (Посетители) Сегодня, 17:40
Пусть в Кыргызстане выпендривается этот Доган.
 
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  • Sazan
 шаман (Посетители) Сегодня, 17:35
Ранее Огуз Доган заявил, что ждет извинений от авиакомпании перед ним и перед всем казахским народом
КАКОЕ ПРАВО ОН ИМЕЕТ ГОВОРИТЬ ЗА ВЕСЬ НАРОД?
и что то для казаха у него странное имя и фамилия

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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  • akulina
  • Sazan
 arelav_74 (Посетители) Сегодня, 17:33
На КОЛ бы это ОгузДогано посадить... Эх ...

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 17:20
Почему люди пьют спиртое перед полетом в самолете, или непосредственно в полете?
Да потому что они ТРУСЫ! бояться за свою шкуру.слабаки

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Лесник
 Russians (Посетители) Сегодня, 17:15
очередной "Бильгали"

кто недумает о далеком будующем, того ожидают близкие неприятности.
 
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  • Швейк
 Лесник (Посетители) Сегодня, 17:12
Намедни про новейшие самолеты разговор в какой-то статье велся. Необходимо замутить катапульту на каждое кресло, и в случае непоняток выстреливать хрюкающих балбесов в небо..
 
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  • tom2005
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  • arelav_74
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  • Юрий Спассков
 Sazan (Посетители) Сегодня, 16:40
Швейк,
Организовать в аэропортах клетки и там их держать и всем показывать
 
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  • babushka
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  • Юрий Спассков
 Швейк (Посетители) Сегодня, 16:35
Sazan,
Вот так оно все и происходит - сначала они кладут с прибором на Конституцию (и это им благополучно сходит с рук), а потом доходят до измерения голов граждан циркулем, дабы утвердить превосходство одной расы над другой. huh
 
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  • arelav_74
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  • tolk
  • Юрий Спассков
 Ậбыρвалг (Посетители) Сегодня, 16:26
Очень часто таких кадров принимают у нас в ЛОВД Аэропорта Актау, типичное быдло, в основном бухое. Давно пора ввести чёрные списки у авиакомпаний, пусть на поездах или своим ходом катаются
 
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