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Скорая помощь в РК начала работать по новым правилам

Просмотров:251 Опубликовано: Сегодня, 17:02
Скорая помощь в РК начала работать по новым правилам
Фото: ©Арман Мухатов
Вступил в силу приказ министра здравоохранения Казахстана об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи. Он предусматривает дифференцированный подход к оказанию скорой и неотложной медпомощи, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу МЗ РК.

Состояние здоровья обратившихся в "скорую" казахстанцев теперь будут оценивать по четырем категориям и делить по срочности, вызовы будут оптимизированы и сгруппированы по симптомам.

В первую категорию войдут те пациенты, состояние которых представляет непосредственную угрозу жизни, требующее немедленной медицинской помощи, поэтому "скорая" должна будет прибыть в течение 10 минут.

Вторая и третья категории - это пациенты, состояние которых представляет потенциальную угрозу жизни без медицинской помощи, поэтому "скорая" должна будет прибыть к ним не позднее, чем через 15 и 30 минут соответственно.

К четвертой категории министерство отнесло пациентов, состояние, которых вызвано острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной угрозы жизни и здоровью больного. Время прибытия бригады к таким пациентам - до 60 минут.

"Небходимо отметить, что первые три категорий будут обслуживаться на уровне станции скорой медицинской помощи, четвертая категория - на уровне отделений неотложной медицинской помощи при поликлиниках, то есть центры неотложной помощи при поликлиниках будут принимать вызовы 24 часа в сутки", - сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
Эти новшества, по данным ведомства, направлены на то, чтобы снизить смертность до госпитализации.

Для этого будут оказывать первую помощь в три этапа - это до приезда врачей, медпомощь фельдшерскими или врачебными бригадами, и на уровне приемных отделений стационаров.

"Согласно новому приказу, первая помощь до приезда бригады скорой медицинской помощи может оказываться лицами без медицинского образования: сотрудниками полиции, патрульной службы, образования, транспорта, промышленных предприятий, социальной сферы", - сообщили в пресс-службе.

Также планируется, что будет введена новая врачебная специальность – врач приемного отделения (emergency doctor), который будет оказывать экстренную медицинскую помощь и в случае необходимости, а также он проведет начальные реанимационные и иные мероприятия до стабилизации состояния пациентов.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 4 )

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Танкист (Посетители) Сегодня, 18:06
Продается список болезней с категориями.. dance
 
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  • Mishanya1985
  • Mestnyi
 Швейк (Посетители) Сегодня, 17:39
Лесник,
Да че там, объявить все вызовы по 4-й категории и пусть весь мир подождёт! И вообще - если болезнь долго не лечить, она пройдёт сама (с) crazy
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • arelav_74
  • Швейк
  • Mestnyi
 Лесник (Посетители) Сегодня, 17:25
Швейк,
Возможно, диспетчеров будут набирать только из числа экстрасенсов. prey

Время прибытия бригады к таким пациентам - до 60 минут.

За час можно успеть как родиться, так и умереть..
 
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  • Лесник
  • arelav_74
 Швейк (Посетители) Сегодня, 17:18
Интересно, как они будут определять к какой категории относится вызов - на слух? stena
 
 

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