Скорая помощь в РК начала работать по новым правилам

Вступил в силу приказ министра здравоохранения Казахстана об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи. Он предусматривает дифференцированный подход к оказанию скорой и неотложной медпомощи, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу МЗ РК.



Состояние здоровья обратившихся в "скорую" казахстанцев теперь будут оценивать по четырем категориям и делить по срочности, вызовы будут оптимизированы и сгруппированы по симптомам.



В первую категорию войдут те пациенты, состояние которых представляет непосредственную угрозу жизни, требующее немедленной медицинской помощи, поэтому "скорая" должна будет прибыть в течение 10 минут.



Вторая и третья категории - это пациенты, состояние которых представляет потенциальную угрозу жизни без медицинской помощи, поэтому "скорая" должна будет прибыть к ним не позднее, чем через 15 и 30 минут соответственно.



К четвертой категории министерство отнесло пациентов, состояние, которых вызвано острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной угрозы жизни и здоровью больного. Время прибытия бригады к таким пациентам - до 60 минут.



"Небходимо отметить, что первые три категорий будут обслуживаться на уровне станции скорой медицинской помощи, четвертая категория - на уровне отделений неотложной медицинской помощи при поликлиниках, то есть центры неотложной помощи при поликлиниках будут принимать вызовы 24 часа в сутки", - сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Эти новшества, по данным ведомства, направлены на то, чтобы снизить смертность до госпитализации.



Для этого будут оказывать первую помощь в три этапа - это до приезда врачей, медпомощь фельдшерскими или врачебными бригадами, и на уровне приемных отделений стационаров.



"Согласно новому приказу, первая помощь до приезда бригады скорой медицинской помощи может оказываться лицами без медицинского образования: сотрудниками полиции, патрульной службы, образования, транспорта, промышленных предприятий, социальной сферы", - сообщили в пресс-службе.



Также планируется, что будет введена новая врачебная специальность – врач приемного отделения (emergency doctor), который будет оказывать экстренную медицинскую помощь и в случае необходимости, а также он проведет начальные реанимационные и иные мероприятия до стабилизации состояния пациентов.