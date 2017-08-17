Нужно запретить футбол в Казахстане - Боец "Найман" после поражения "Астаны"

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат "Найман" Хамитов предложил запретить футбол в Казахстане, передает Тengrinews.kz. Об этом он заявил на своей странице в Instagram после крупного поражения "Астаны" от "Селтика".По словам Хамитова, выделяемые на футбол деньги нужно направлять на бокс, борьбу и смешанные единоборства. "Я всегда говорил, что нужно запретить футбол в Казахстане! Те деньги, которые уходят в это ..., лучше отдайте борцам, боксерам, бойцам, у которых есть в сердцах, честь, гордость и достоинство! Которые проливают кровь за честь страны за свои же деньги, поднимая флаг; а не бегают 90 минут как дураки, при этом получают за это миллионы! Лучше бы за эти деньги построили бы залы в ауылах, откуда выходят настоящие чемпионы! А эти пусть играют только дома, как американский футбол, внутри страны. (...) Казахи воевали, а не бегали за мечом! Даже умирающая от голода Африка, показывают больше, чем наши футболисты вместе взятые! Запомните мои слова, когда спортсмен (футболист) сыт и живет в достатке, у них никогда не будут результаты! Чтобы стать чемпионом, ты должен жить как нищий и стремиться к успеху как сумасшедший! Вот тогда будут результаты! Делайте выводы!" - написал боец (орфография и пунктуация сохранена частично).Напомним, "Астана" уступила в прошедшем матче в Глазго со счетом 0:5. В этом матче шотландцы нанесли восемь ударов. Из них всего три пришлись в створ ворот. Для сравнения "Астана" пробила 10 раз и попала в створ пять раз. По владению мячом шотландский клуб превзошел оппонента - 63 процентов против 37. Поражение от "Селтика" стало для Казахстана одним из самых крупных в Лиге чемпионов.Отметим, что наши футболисты 22 августа проведут ответный матч с "Селтиком". Победитель противостояния выходит в групповой раунд Лиги чемпионов, а проигравший отправится в аналогичную стадию Лиги Европы.Ранее Хамитов уже неоднократно делал громкие заявления. В январе он выступил против закона о временной регистрации, сказав, что "похоронит тех, кто придет к нему с этим вопросом". В марте Хамитов назвал незаслуженной победу казахстанского боксера Геннадия Головкина в бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом и предложил GGG уйти из спорта.