Полицейским Казахстана полностью запретили тонировку на машинах

Сотрудникам региональных ДВД и МПС запретили наносить тонировку на задние и боковые стекла машин. Об этом сообщается в ответе МВД РК на официальный запрос Tengrinews.kz.
Как известно, в Казахстане запрещена только тонировка передних стекол автомобиля согласно пункту 7.3 раздела ПДД РК "Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств": "Нанесены покрытия, либо наклеены прозрачные цветные пленки на ветровых и (или) передних боковых стеклах кабины (салона) механического транспортного средства".
Тем не менее руководство МВД РК направило 31 июля 2017 года указание о запрете эксплуатации служебных автомашин дорожно-патрульной полиции, имеющих специальную цветографическую окраску, специальные световые и звуковые сигналы, с нанесенными тонирующими покрытиями либо наклеенными затемненными пленками на заднем и боковых стеклах.
В ведомстве пояснили, что за неисполнение указания МВД к сотрудникам дорожно-патрульной полиции будут приниматься меры дисциплинарного характера.
"Данные меры прежде всего предназначены для построения доступной полиции для граждан, обеспечения прозрачности деятельности дорожно-патрульной полиции, минимизации коррупционных проявлений при пресечении административных правонарушений, а также составления административных протоколов", - прокомментировали в МВД РК.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.