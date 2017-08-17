Полицейским Казахстана полностью запретили тонировку на машинах

Сотрудникам региональных ДВД и МПС запретили наносить тонировку на задние и боковые стекла машин. Об этом сообщается в ответе МВД РК на официальный запрос Tengrinews.kz.



Как известно, в Казахстане запрещена только тонировка передних стекол автомобиля согласно пункту 7.3 раздела ПДД РК "Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств": "Нанесены покрытия, либо наклеены прозрачные цветные пленки на ветровых и (или) передних боковых стеклах кабины (салона) механического транспортного средства".



Тем не менее руководство МВД РК направило 31 июля 2017 года указание о запрете эксплуатации служебных автомашин дорожно-патрульной полиции, имеющих специальную цветографическую окраску, специальные световые и звуковые сигналы, с нанесенными тонирующими покрытиями либо наклеенными затемненными пленками на заднем и боковых стеклах.



В ведомстве пояснили, что за неисполнение указания МВД к сотрудникам дорожно-патрульной полиции будут приниматься меры дисциплинарного характера.



"Данные меры прежде всего предназначены для построения доступной полиции для граждан, обеспечения прозрачности деятельности дорожно-патрульной полиции, минимизации коррупционных проявлений при пресечении административных правонарушений, а также составления административных протоколов", - прокомментировали в МВД РК.