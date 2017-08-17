Права пассажира поезда: это знает не каждый

Нередко, путешествуя поездом, пассажиры сталкиваются с различными непредвиденными ситуациями. Начиная от лишних денежных трат, до задержания полицейскими. А потому, отправляясь в путь, лучше заранее изучить свои права и обязанности. Сегодня мы с помощью специалистов АО «НК «КТЖ», постараемся дать ответы на вопросы, чаще всего возникающие у пользователей соцсетей.



Покупка и возврат билета



Покупая билет, обязательно осведомитесь, что входит в перечень услуг, причитающихся вам в соответствии с классом купленного билета, а за что придется платить отдельно. При этом следует помнить, что пассажир имеет право бесплатно провозить с собой одного ребенка в возрасте до 7 лет, если он не занимает отдельного места. Для детей в возрасте от 7 до 15 лет оплачивается лишь половина стоимости билета (50%).



При этом, на один полный или детский проездной документ можно бесплатно провозить ручную кладь весом не более 35 килограммов. Если она весит больше, то подлежит сдаче в багажный вагон. К слову, преимущество размещения своего багажа в нижнем отделении имеет пассажир, проезжающий на нижней полке. Соответственно, тот кто едет на второй полке, должен использовать верхнее багажное отделение.



Что касается возврата билетов, то, сообщив об отмене поездки более чем за 24 часа до отправки поезда, пассажир может вернуть их полную стоимость. Если до отправки осталось более 6 часов – вернут 50%.



Кроме того, пассажир может сделать остановку в пути следования и продлить срок действия билета не более чем на 10 дней. Также он может выехать пассажирским поездом, следующим ранее поезда, на который приобретен билет. Правда сделать это можно только при наличии свободных мест и внесении изменений в проездной документ.



Если возникнут проблемы с возвратом платы за проезд, задержкой или опозданием поезда, ваш багаж не доставят в указанный срок или потеряют, то следует обратиться с письменной жалобой к дежурному по вокзалу или руководителям перевозчиков, а также в Комитет по защите прав потребителей.



О туалетах и зарядке телефона



Судя по комментариям в соцсетях, многие пассажиры сталкиваются с проблемой подзарядки мобильного телефона в дороге.



За пользование электророзеткой проводники требуют дополнительную плату – 200-300 тенге за час. Но это незаконно.



Так вот, вне зависимости от типа вагона и категории поезда по уровню комфортности, в пассажирских поездах можно бесплатно заряжать мобильные телефоны внутри купе. Конечно, если это предусмотрено заводской конструкцией вагона и при наличии необходимого уровня напряжения тока, предусмотренного электрической схемой. Поэтому, если у вас требуют оплатить зарядку телефона, обращайтесь с официальной жалобой к начальнику поезда.



Что касается платы за вход в туалет на вокзале, то пассажир может бесплатно пользоваться его услугами, предъявив проездной билет на день отправления и отбытия поезда. Правда, сделать это можно только при отсутствии на вокзале бесплатного туалета.



Кроме того, во всех поездах, независимо от их уровня, в туалете должны быть мыло и бумага, а проводник должен проводить в них уборку не менее четырех раз в день. К слову, если в вагоне туалеты старой системы, то следует помнить, что они закрываются за полчаса до прибытия на станцию.



Обязанности проводника



Немногие знают, что проводник должен бесплатно предоставить не только стаканы и ложки, но и швейный набор (иголки, нитки, ножницы), аптечку и даже настольные игры (шахматы, шашки, домино). Хотя, как показывает практика, подобный набор имеется далеко не в каждом поезде.



Также проводник должен сам приносить белье пассажирам и помогать инвалидам, пожилым людям, беременным женщинам и пассажирам с детьми застилать его. При этом, по просьбе пассажира, он обязан бесплатно выдать, установить и закрепить ремни безопасности на второй полке.



Еще одно заблуждение – сдача белья проводникам. Как правило, за полчаса до прибытия поезда на конечную станцию они требуют, чтобы все пассажиры собрали и сдали постельные принадлежности. На самом же деле, собирать белье, следить за его сохранностью и сдавать в прачечную – прямая обязанность проводника.



Причем собирать его он должен после выхода пассажиров. Только в исключительных случаях, по разрешению пассажира, он может собрать постель за 30 минут до прибытия на станцию. А вот для того, чтобы в пути заменить старое белье на новое, придется доплатить отдельно. Кофе, чай и кондитерские изделия, предлагаемые проводником, также предоставляются за отдельную плату.



О спиртном и сигаретах



Немало вопросов вызывает употребление спиртного в пути. Понятно, что если пьяный пассажир доставляет неудобство другим и ведет себя агрессивно, его следует незамедлительно сдать в полицию. А если человек просто решил расслабиться, выпив бутылку пива? Или едет с друзьями, выкупив купе целиком, и потихоньку выпивает с ними, никому не мешая?



Как пояснили в АО «НК «КТЖ», купе поезда является общественным местом. А в соответствии со статьей 440 КоАП РК распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания запрещено. Поэтому, если очень уж хочется горячительного – идите в вагон-ресторан. Помните, что употребление любых спиртных напитков в купе будет расцениваться как административное правонарушение и вас могут привлечь к ответственности. Тем более сделать это несложно. Сейчас практически все пассажирские поезда сопровождают в пути транспортные полицейские.



Что касается курения в поезде, то в соответствии с пунктом 75 Правил перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа, в пассажирских поездах курение разрешается только в специально отведенных местах (нерабочих тамбурах). В дизель и электропоездах, а также в поездах «Тулпар-Тальго» курение запрещено. Это относится и к электронным сигаретам.



Стоит отметить, что многие курильщики, замучившись от отсутствия никотина, сразу после остановки поезда выбегают покурить на платформу. При этом они даже не подозревают, что тем самым нарушают закон и могут подвергнуться административному штрафу.



Чтобы избежать этого, следует помнить, что, даже находясь на вокзале, курить можно только в местах, где имеются специально отведенные места для курения.