"Я их вчера уволил!" - начальник ДВД о драке полицейских с посетителями кафе

Руководство ДВД Павлодарской области прокомментировало увольнение полицейских после потасовки с посетителями кафе, передает корреспондент Tengrinews.kz."По результатам проведенного расследования дисциплинарной комиссией ДВД области всех четырех сотрудников я своим приказом еще вчера уволил из органов внутренних дел. Оценка действий наших сотрудников однозначна, тот сотрудник, который применил чрезмерное насилие, он превысил свои служебные полномочия. Других оценок здесь не может быть. В части привлечения к ответственности гражданских лиц, которые оказались с другой стороны конфликта, закон предусматривает ответственность за неповиновение, применение насилия в отношении представителя власти. В ходе расследования уголовного дела нам удалось изъять записи, предшествующие этому событию. В результате выемки видео установлено, что в их действиях есть еще и факт хулиганства в самом кафе. Именно туда и был вызван этот наряд", - рассказал начальник ДВД Марат Кожаев.Глава ДВД Павлодарской области также сообщил, что непосредственные начальники опальных полицейских также наказаны. "Так как в этом конфликте участвовали сотрудники батальона ДПС, все руководство батальона, начиная от командира, заместителя по воспитательной работе, непосредственно командиры взводов и рот, в состав которых входят эти сотрудники, наказаны. Это порядка шести-семи человек, кто-то получил выговор, строгий выговор, кто-то неполное служебное соответствие, некоторых пришлось освободить от занимаемой должности. Кроме того, наказаны сотрудники отряда быстрого реагирования, потому что они проявили пассивность и не предотвратили противоправные действия со стороны сержанта. Могли остановить. В этом отношении они проявили бездействие. За эти вещи я их уволил. Я считаю, это довольно суровое наказание", - отметил Кожаев.По его словам, на работу кафе поступали неоднократные жалобы от павлодарцев. "Это проблемное для полиции место. Мы неоднократно ставили вопрос о том, чтобы исполнительная власть приняла меры. Полиция сама не может лишить лицензии или закрыть это заведение. Мы констатируем правонарушения, которые совершаются в этом заведении, фиксируем вызовы туда. С начала года мы приняли сотни вызовов по этому кафе, там только порядка 50 фактов драк. Есть факты краж вещей, там было убийство. То есть различные правонарушения происходят в этом кафе. Исходя из того, что это место становится слишком криминализированным, мы внесли представление в акимат на имя владельца", - добавил он.Руководитель регионального департамента полиции также добавил, что следствие в отношении павлодарцев, оказавших сопротивление полиции, продолжается. Как сообщалось, полиция Павлодара намерена привлечь к ответственности и избитых посетителей кафе. Также специальное расследование в отношении полицейских ведет антикоррупционная служба. После появления видео под стражу был взят 25-летний сотрудник батальона ДПС. Позже подозреваемый был отпущен под залог. Напомним, жестокие кадры, на которых несколько человек в полицейской форме избивают группу молодых людей, попали в социальные сети 11 августа и вызвали широкий общественный резонанс. На видео видно, как полицейские пытаются усадить мужчин в служебную машину, но те оказывают сопротивление. В результате задержание молодых людей переросло в драку с полицейскими.