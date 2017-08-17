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Дети не клоны. Почему в Финляндии не используют школьную форму

Просмотров:148 Опубликовано: Сегодня, 14:57
Дети не клоны. Почему в Финляндии не используют школьную форму
Иллюстративное фото с сайта archdaily.com
При разработке школьной формы руководство школ должно предоставить детям выбор 20 видов удобной одежды. Такие рекомендации озвучил научный сотрудник системы образования Финляндии Паси Силандер, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В павильоне Финляндии на выставке EXPO-2017 состоялся семинар, где руководителям образовательных учреждений Казахстана рассказали об интересном опыте Финляндии в приобретении лучших показателей достижений учащихся в мире.

В финских школах отсутствует единая форма для учащихся, как и любые требования по поводу одежды. Ранее в стране поднимался этот вопрос, но остался без положительного решения.

"Ответ на этот вопрос неоднозначен. В Финляндии это абсолютное "нет", потому что мы полагаем, что каждый ребенок - индивидуальность. Они не клоны. Дело в том, что та одежда, которую вы носите ,- это ваша собственная идентификация. Это то, как вы себя видите. В случае если вы чувствуете себя удобно в том, что вы носите, вы гораздо больше узнаете, будете внимательнее на уроках", - считает Паси Силандер.

По его словам, не выявлено положительное влияние школьной формы на процесс обучения. К тому же униформа может полнить ребенка или не подходить по стилю, что создаст ему ряд дополнительных проблем и комплексов.

"Дело в том, что обсуждения по этому вопросу были. Кто-то носит брендовую одежду, кто-то носит классом пониже. Мое личное мнение, в случае если вы хотите иметь какую-то униформу, она может состоять из различных 20 видов. Но мы должны все-таки понимать, что одежда - это индивидуальность. ребенок - не клон", - отметил Силандер.

Мнения участников семинара по этому вопросу разделились, ряд казахстанских преподавателей выступили в защиту школьной формы, заявив, что новая форма в Астане красивая и позволит уравнять материальное положение детей в глазах друг друга.

Отметим, с нового учебного года в Астане вводится обязательная ученическая форма темно-синего цвета, которая будет единой для всех городских школ.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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шаман (Посетители) Сегодня, 16:00
Почему в Финляндии не используют школьную форму
потому что в Финляндии все живут одинаково хорошо и государство о них заботится одинаково

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
 

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