Дети не клоны. Почему в Финляндии не используют школьную форму

При разработке школьной формы руководство школ должно предоставить детям выбор 20 видов удобной одежды. Такие рекомендации озвучил научный сотрудник системы образования Финляндии Паси Силандер, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В павильоне Финляндии на выставке EXPO-2017 состоялся семинар, где руководителям образовательных учреждений Казахстана рассказали об интересном опыте Финляндии в приобретении лучших показателей достижений учащихся в мире.
В финских школах отсутствует единая форма для учащихся, как и любые требования по поводу одежды. Ранее в стране поднимался этот вопрос, но остался без положительного решения.
"Ответ на этот вопрос неоднозначен. В Финляндии это абсолютное "нет", потому что мы полагаем, что каждый ребенок - индивидуальность. Они не клоны. Дело в том, что та одежда, которую вы носите ,- это ваша собственная идентификация. Это то, как вы себя видите. В случае если вы чувствуете себя удобно в том, что вы носите, вы гораздо больше узнаете, будете внимательнее на уроках", - считает Паси Силандер.
По его словам, не выявлено положительное влияние школьной формы на процесс обучения. К тому же униформа может полнить ребенка или не подходить по стилю, что создаст ему ряд дополнительных проблем и комплексов.
"Дело в том, что обсуждения по этому вопросу были. Кто-то носит брендовую одежду, кто-то носит классом пониже. Мое личное мнение, в случае если вы хотите иметь какую-то униформу, она может состоять из различных 20 видов. Но мы должны все-таки понимать, что одежда - это индивидуальность. ребенок - не клон", - отметил Силандер.
Мнения участников семинара по этому вопросу разделились, ряд казахстанских преподавателей выступили в защиту школьной формы, заявив, что новая форма в Астане красивая и позволит уравнять материальное положение детей в глазах друг друга.
Отметим, с нового учебного года в Астане вводится обязательная ученическая форма темно-синего цвета, которая будет единой для всех городских школ.
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