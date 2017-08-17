Рабочий вариант нового казахского алфавита появится осенью

Рабочий вариант нового казахского алфавита представят осенью, сообщает Tengrinews.kz.



В Астане состоялось заседание Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте под председательством руководителя Администрации Главы государства Адильбека Джаксыбекова.



Члены комиссии ознакомились с работой офиса по управлению программой "Рухани жаңғыру" (проектный офис), а также действующего при нем коммуникационного центра. Проектный офис обеспечивает координацию деятельности всех заинтересованных центральных и местных исполнительных органов по всем направлениям программы "Рухани жаңғыру".



В ходе заседания члены Нацкомиссии рассмотрели ход исполнения программы "Рухани жаңғыру". О проделанной работе доложили акимы Актюбинской и Восточно-Казахстанской областей, руководители рабочих групп.



По проекту перехода казахского алфавита на латиницу соответствующей группой осенью будет представлен на рассмотрение рабочий вариант нового алфавита. В рамках проекта "Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке" к настоящему времени экспертами определен список из 17 учебников по гуманитарным дисциплинам. Созданное в рамках программы Национальное бюро переводов начало их перевод.



По проекту "Сакральная география Казахстана" отобрано 100 сакральных объектов на уровне республики и 500 - на уровне регионов. По проекту "Современная казахстанская культура в глобальном мире" сформированы шорт-листы лучших произведений.



Среди них 216 произведений по литературе, 48 в жанре "театр, кино и хореография", 182 произведения изобразительного искусства, более 200 - в сфере музыки.



Предварительный отбор произведений будет проводиться с учетом общественного обсуждения. Далее перечень будет представлен экспертным группам для проведения экспертизы на предмет соответствия критериям отбора. В рамках проекта "100 новых лиц Казахстана" поступило более 1500 заявок, из них формируются промежуточные пулы для последующего открытого голосования.