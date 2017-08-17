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Рабочий вариант нового казахского алфавита появится осенью

Просмотров:127 Опубликовано: Сегодня, 17:08
Рабочий вариант нового казахского алфавита появится осенью
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Рабочий вариант нового казахского алфавита представят осенью, сообщает Tengrinews.kz.

В Астане состоялось заседание Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте под председательством руководителя Администрации Главы государства Адильбека Джаксыбекова.

Члены комиссии ознакомились с работой офиса по управлению программой "Рухани жаңғыру" (проектный офис), а также действующего при нем коммуникационного центра. Проектный офис обеспечивает координацию деятельности всех заинтересованных центральных и местных исполнительных органов по всем направлениям программы "Рухани жаңғыру".

В ходе заседания члены Нацкомиссии рассмотрели ход исполнения программы "Рухани жаңғыру". О проделанной работе доложили акимы Актюбинской и Восточно-Казахстанской областей, руководители рабочих групп.

По проекту перехода казахского алфавита на латиницу соответствующей группой осенью будет представлен на рассмотрение рабочий вариант нового алфавита. В рамках проекта "Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке" к настоящему времени экспертами определен список из 17 учебников по гуманитарным дисциплинам. Созданное в рамках программы Национальное бюро переводов начало их перевод.

По проекту "Сакральная география Казахстана" отобрано 100 сакральных объектов на уровне республики и 500 - на уровне регионов. По проекту "Современная казахстанская культура в глобальном мире" сформированы шорт-листы лучших произведений.

Среди них 216 произведений по литературе, 48 в жанре "театр, кино и хореография", 182 произведения изобразительного искусства, более 200 - в сфере музыки.

Предварительный отбор произведений будет проводиться с учетом общественного обсуждения. Далее перечень будет представлен экспертным группам для проведения экспертизы на предмет соответствия критериям отбора. В рамках проекта "100 новых лиц Казахстана" поступило более 1500 заявок, из них формируются промежуточные пулы для последующего открытого голосования.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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xerox (Посетители) Сегодня, 17:54
В введением нового алфавите, новое поколение потихоньку забудет историю. Появится поколение манкуртов, старые книги, литература потихоньку уничтожится, ибо кто будет все переводит на латиницу.
 
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_Туман_ (Посетители) Сегодня, 17:31
Цитата: шаман
ALGA QAZAQSTAN

ARTKA QAZAQSTAN uhmylka

Каждая революция имеет право на существование,если умеет защищаться.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • _Туман_
 шаман (Посетители) Сегодня, 17:17
ALGA QAZAQSTAN unsmile

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
 

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