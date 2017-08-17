Пулю из головы 14-летней спортсменки из Костаная извлекли в Москве спустя год

Пострадавшую от выстрела 18-летнего видеоблогера 14-летнюю девочку прооперировали в Москве - врачам удалось достать пулю из головы подростка. Сейчас ребенок вместе с матерью находятся в столице России, передает Today.kz со ссылкой на Аlau.kz.



По словам Елены Сердечной, ее дочь беспокоили сильные головные боли, поэтому после консультации с врачами было решено сделать операцию.



"Пуля начала окисляться, у дочери начались сильные боли, которые уже не снимались никакими обезболивающими. Было решено пробовать удалять. Операция прошла 26 июля. Ребенок провел почти шесть часов на операционном столе под контролем рентгена. Пуля прошла глаз насквозь и застряла. Извлекли пулю из какого-то сплава", - рассказала мать пострадавшего ребенка.



По ее словам, экспертиза покажет, что это за сплав, диаметр пули - пять миллиметров.



Издание отмечает, что через несколько дней мама с дочерью возвращаются в Костанай. Девочка еще полгода будет находиться под наблюдением местных врачей.

Нападение на 14-летнюю спортсменку в Костанае



Трагедия произошла в Костанае 5 июля 2016 года. В подающую надежды 13-летнюю теннисистку выстрелил незнакомый ей парень. Пуля застряла в мягких тканях за глазом девочки. Врачи приняли решение ее не извлекать. Родители возили пострадавшую на лечение в Москву.



25 июля подозреваемого в совершении преступления Арзула Гаджиева официально объявили в розыск. Его разыскивали на территории Казахстана и соседних государств. 24 августа 2016 года представители ДВД Костанайской области предоставили ориентировку на подозреваемого в нападении на 13-летнюю спортсменку из Костаная. 10 февраля 2017 года сообщалось, что молодого человека задержали в Челябинске. В мае текущего года стало известно, что Гаджиева экстрадируют в Казахстан.