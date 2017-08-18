В ООН обеспокоены: Азии не хватает 170 миллионов женщин

На азиатском континенте наблюдается дефицит женщин. По данным Фонда ООН по народонаселению, странам Южной, Юго-Восточной и Центральной Азии не хватает как минимум 170 миллионов женщин, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на сайт ООН.



Жители этой части света традиционно предпочитают иметь сыновей. И если раньше от девочек либо отказывались, либо просто убивали, то с открытием УЗИ здесь стали широко использовать селективные аборты.



По данным последней переписи населения, выборочные аборты привели к серьезному дисбалансу полов в двух самых многолюдных странах мира - Индии и Китае. Та же тревожная тенденция отмечается и в других государствах азиатского континента, а также в Закавказье, где на каждые 100 девочек приходится 130 мальчиков. Эксперты ООН убеждены, что дородовый выбор пола ребенка в пользу мальчика отражает и подпитывает культуру дискриминации и насилия, и требует безотлагательного противодействия со стороны государственных органов и общества.



Недавно с осуждением культуры "предпочтения сыновей" выступили сразу пять агентств системы ООН - Управление по правам человека, Фонд ООН по народонаселению, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), "ООН-Женщины" и Всемирная организация здравоохранения. По словам пресс-секретаря Управления по правам человека Руперта Колвилла, эксперты ООН считают дородовую селекцию пола ребенка "отвратительной формой дискриминации, которой необходимо положить конец".



"Выбор пола ребенка в пользу мальчика является симптомом широко распространенного культурного, политического и экономического неравенства женщин и грубым нарушением их прав. Женщины подвергаются колоссальному давлению для того, чтобы на свет появлялись мальчики. Те же из них, кто осмеливается родить нежеланную дочь, должны быть готовы к последствиям такого шага, а именно к насилию, разводу и даже смерти", - сказал пресс-секретарь Управления по правам человека Руперт Колвилл.



"Забеременевшие женщины получили возможность спасти свою жизнь и свой семейный союз, сделав избирательный аборт. Ну а те, кто не успел избавиться от дочери, недокармливают ее, реже водят к врачу, не делают прививки и в результате доводят ее шансы на выживание до минимума", - говорится в статье.



"Страны с ярко выраженным дисбалансом полов включают в себя Индию, Китай, Азербайджан, Армению. Более того, по нашим данным, даже внутри этих государств диспропорция между мужчинами и женщинами отличается от региона к региону", - отметила эксперт ВОЗ Клаудиа Морено-Эстева.



В Китае, прежде всего, сельские жители делают избирательный аборт, для которых сыновья - это рабочая сила и поддержка родителям. В Индии к подобной практике чаще всего прибегают представители среднего и высшего класса. Именно они могут позволить себе ультразвуковое обследование и больше беспокоятся о приданом, которое они должны дать, чтобы сохранить свое реноме. В последние годы власти этих двух стран, похоже, стали осознавать масштабы проблемы, но повернуть эту тенденцию вспять так быстро, как хотелось бы, вряд ли удастся.



По прогнозам ООН, в 2030 году в Китае и Индии будет не хватать более 20 миллионов женщин в возрасте от 20 до 49 лет. Китайские демографы подсчитали, что через 10-20 лет каждый пятый мужчина Поднебесной станет вынужденным холостяком.



Но даже там, где правительства обеспокоены гендерным перекосом и вводят соответствующие меры борьбы с "избытком" мужчин, ситуация не меняется к лучшему, так как "общество насквозь пронизано патриархальными ценностями".



"В некоторых странах дородовое определение пола ребенка считается нелегальным, в других - введен запрет на выборочные аборты. Однако на деле все эти ограничения и запреты с легкостью игнорируются, и женщины с риском для жизни идут на подпольные аборты", - сказал Руперт Колвилл.



Сообщается, что лишь Республике Корее удалось успешно преодолеть проблему "предпочтения сыновей" путем умелого сочетания законодательных, экономических, информационных и разъяснительных мер.