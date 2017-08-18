Запрет на выезд должников из страны назвали "кормушкой для судебных исполнителей"

Выстраивается целая коррупционная система вокруг людей, имеющих запрет на выезд за рубеж из-за долгов. Об этом заявил заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Выстраивается целая коррупционная система на потребности людей выехать за пределы страны. Это стало своеобразной кормушкой для судебных исполнителей. Так, в ВКО осужден к трем годам лишения свободы руководитель Жанасемейского территориального отдела по исполнению судебных актов, получивший взятку в сумме 160 тысяч тенге за ускоренное снятие ограничений по выезду из страны", - сказал Алик Шпекбаев.
При этом он отметил, что ежегодно сроки заключения получают более 20 судебных исполнителей, которые совершили различные преступления. Главной проблемой, по его словам, является множество норм в законодательстве, которые предоставляют судебным исполнителям право самостоятельно принимать решения, устанавливать запреты и ограничения.
"Ответственность частных судебных исполнителей несоразмерна их полномочиям. На них не распространяется ответственность, которую несут государственные судебные исполнители за совершение коррупционных правонарушений, халатность, бездействие, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, превышение власти и так далее", - заявил Алик Шпекбаев.
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